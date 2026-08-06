Il quotidiano zurighese «Blick» sul proprio sito ha pubblicato giovedì pomeriggio un breve video che mostra un canguro saltellare lungo il margine di un bosco nei pressi di un campo di giovani a Dietwil, località tra Lucerna e il Lago di Zugo.

Contattata da Keystone-ATS, la polizia cantonale ha indicato di essere stata informata dell'avvistamento del marsupiale. Per il momento non è stato possibile stabilire chi sia il proprietario.

La polizia ha precisato che non è in corso alcuna vera e propria ricerca della bestia simbolo d'Australia.

Sono però state interpellate diverse persone private e istituzioni che presumibilmente allevano canguri o wallaby. Tutti gli interrogati hanno dichiarato di non aver registrato la scomparsa di alcun animale.