Ticino
Magazzino in fiamme nel Gambarogno, grossi danni
KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay
Oggi, sabato, verso le 12.00 c'è stato un incendio in un magazzino vicino alla stazione ferroviaria di Ranzo-S. Abbondio, comunica la polizia cantonale.
Le fiamme hanno coinvolto tutta la struttura. Un'inchiesta ne sta valutando le cause.
Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e di quella intercomunale del Piano, i militi del Corpo Pompieri Bellinzona e i Pompieri FFS, che hanno domato il rogo.
Non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.