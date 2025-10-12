  1. Clienti privati
Sondaggio La maggioranza si dice favorevole alla riduzione del canone radiotelevisivo a 200 franchi

SDA

12.10.2025 - 09:01

Se il testo venisse approvato, il budget della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) verrebbe dimezzato, passando da 1,3 miliardi a 630 milioni di franchi.
Keystone

Un sondaggio pubblicato oggi sui domenicali dell'editore Tamedia indica che il 53% degli svizzeri sosterrebbe l'iniziativa popolare federale promossa da UDC e Giovani liberali radicali (GLRS) volta a ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 200 franchi all'anno.

Keystone-SDA

12.10.2025, 09:01

12.10.2025, 09:08

La proposta di modifica costituzionale dovrebbe essere sottoposta a votazione l'anno prossimo.

Se il testo venisse approvato, il budget della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) verrebbe dimezzato, passando da 1,3 miliardi a 630 milioni di franchi. I sostenitori dell'iniziativa «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» intendono così riorientare la SSR verso i suoi compiti legali e aggiornare il modello di finanziamento, ormai obsoleto nell'era digitale.

Il Consiglio federale prevede già una riduzione graduale del canone a 300 franchi nel 2029: questo controprogetto indiretto consentirebbe una riduzione meno drastica delle entrate della SSR.

