  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La decisione Nessun aiuto al ritorno per i richiedenti asilo provenienti dal Maghreb

SDA

10.4.2026 - 17:32

La SEM ha sospeso i pagamenti per evitare abusi. (Immagine d'archivio).
La SEM ha sospeso i pagamenti per evitare abusi. (Immagine d'archivio).
Keystone

Niente più soldi per il viaggio di ritorno: Berna ha soppresso l'aiuto al rimpatrio per i richiedenti asilo provenienti dal Maghreb che sono già registrati in un altro Stato di Dublino.

Keystone-SDA

10.04.2026, 17:32

10.04.2026, 17:48

L'obiettivo? Impedire che le domande di protezione vengano presentate solo per ottenere questo aiuto finanziario di mille franchi.

L'aiuto al ritorno dovrebbe servire, in realtà, a promuovere il rimpatrio dei richiedenti asilo e a facilitarne il reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia, l'importo previsto per persona adulta potrebbe aver provocato un effetto calamita indesiderato, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Reto Kormann, confermando un articolo del Blick.

Da maggio 2025, la SEM ha quindi sospeso i pagamenti. Ciò riguarda tuttavia solo i cosiddetti casi di Dublino. Si tratta di persone che hanno già presentato una domanda di asilo in un altro paese europeo. La maggior parte dei richiedenti asilo provenienti dal Maghreb rientra in questa categoria.

Un'ulteriore eccezione riguarda i casi Dublino con destinazione Italia, poiché le autorità di Roma rifiutano da alcuni anni la riammissione di queste persone.

I cittadini dei Paesi del Maghreb – ossia Tunisia, Algeria e Marocco – hanno un tasso di riconoscimento molto basso e pochissime possibilità di rimanere nella Confederazione. Tuttavia, anche con la nuova normativa, i richiedenti asilo che in precedenza non hanno presentato altre domande negli Stati Dublino continuano a ricevere l'indennità di ritorno. Essi sono soggetti alla cosiddetta procedura nazionale.

I più letti

Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»
Ecco perché JD Vance si gioca tutto nella missione che gli ha affidato Donald Trump
Jacques Moretti salta gli interrogatori per malattia, ma la Rai lo pizzica a lavoro
Una grossa grana per Trump: con la guerra, le tasche degli americani si stanno svuotando
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»

Altre notizie

Tragedia di Crans-Montana. Jacques Moretti salta gli interrogatori per malattia, ma la Rai lo pizzica a lavoro

Tragedia di Crans-MontanaJacques Moretti salta gli interrogatori per malattia, ma la Rai lo pizzica a lavoro

Medio Oriente. Nove svizzeri a bordo di una flotta in rotta verso Gaza

Medio OrienteNove svizzeri a bordo di una flotta in rotta verso Gaza

Media. Il Consiglio della stampa bacchetta la NZZ: i calcoli sulla paga della consulente di Viola Amherd erano fuorvianti

MediaIl Consiglio della stampa bacchetta la NZZ: i calcoli sulla paga della consulente di Viola Amherd erano fuorvianti