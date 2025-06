Il lago che si è formato a Blatten a seguito della frana del 28 maggio scorso, e in cui galleggiano ancora tetti e parti di case crollate. (Foto archivio) Keystone

Tenendo un discorso a Blatten – il comune vallesano travolto da una frana il 28 maggio scorso – la presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker ha chiesto una nuova base legale per rafforzare gli aiuti in caso di catastrofi naturali.

Keystone-SDA SDA

«La frana dimostra l'urgenza di tale misura», ha detto la prima cittadina della Svizzera. «Ora è necessario trarre insegnamenti per il futuro», ha aggiunto Riniker nel villaggio vallesano devastato dal disastro ambientale. «La Confederazione deve essere in grado di reagire rapidamente e con chiarezza anche in caso di eventi futuri, garantendo parità di trattamento, certezza del diritto e fiducia nello Stato», ha sottolineato l'argoviese.

Per la presidente del Consiglio nazionale «il cambiamento climatico comporterà ulteriori sfide, alle quali bisogna essere preparati». È compito e responsabilità della politica sostenere ora gli abitanti di Blatten in questo nuovo inizio, ha aggiunto.