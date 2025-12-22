  1. Clienti privati
Statistica Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Svizzera

SDA

22.12.2025 - 10:25

Circa 20'000 persone sono morte nel 2024 in Svizzera per malattie cardiovascolari.
Keystone
Keystone

Le malattie cardiovascolari hanno provocato oltre un quarto dei decessi registrati l'anno scorso tra la popolazione residente permanente in Svizzera.

Keystone-SDA

22.12.2025, 10:25

22.12.2025, 10:36

Queste patologie sono in particolare la prima causa di morte fra le donne, mentre tra gli uomini il principale fattore letale è il cancro.

Secondo dati divulgati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2024 sono decedute quasi 72'000 persone, ossia circa 37'000 donne e circa 35'000 uomini. Ventimila di queste morti è da ricondurre a malattie cardiovascolari.

Per 18'000 persone è invece stata fatale la battaglia contro un tumore, si legge in una nota. Per quanto riguarda la demenza, i decessi sono stati oltre 6500, di cui i due terzi di sesso femminile.

Le malattie al cuore e al sistema circolatorio sono state come detto la prima causa di morte fra le donne, con una percentuale che sfiora il 29%, davanti al cancro (22%). Posizioni invertite per gli uomini, con i tumori che, seppur di poco (28% a 27%), hanno fatto più vittime di infarti e ictus.

Per quel che concerne il tasso di mortalità, in entrambi i sessi è sceso quello relativo alle malattie cardiovascolari, ma è aumentato quello del cancro. Doppio calo anche per il tasso legato a cause di morte esterne, ovvero soprattutto incidenti, reati di violenza e suicidi.

