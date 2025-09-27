  1. Clienti privati
Guerra Manifestazione in solidarietà per Gaza, in migliaia a Ginevra

SDA

27.9.2025 - 16:47

La manifestazione si è svolta in maniera pacifica.
Keystone
Keystone

A Ginevra oltre 6'000 persone sono scese in piazza oggi, sabato, in segno di solidarietà verso il popolo palestinese. La manifestazione è stata indetta dal collettivo BDS, acronimo di Boycott-Désinvestissent-Sanctions (Boicottaggio-Disinvestimento-Sanzioni).

Keystone-SDA

27.09.2025, 16:47

27.09.2025, 18:11

«Dietro alla maschera della neutralità, la Confederazione dimostra la propria complicità con Israele», hanno criticato gli organizzatori. Parlando davanti alla folla, radunata in Place de Neuve, un membro del collettivo ha invitato le istituzioni e le imprese svizzere a interrompere immediatamente ogni collaborazione con lo Stato ebraico.

Secondo una stima della polizia, i partecipanti erano più di 6'000. Si tratta della più grande manifestazione pro-Palestina organizzata a Ginevra dal 2023.

Il corteo si è spostato attraversando il Pont du Mont-Blanc per poi disperdersi nei pressi del Parc des Cropettes, spazio verde vicino alla stazione ferroviaria. La mobilitazione si è svolta in maniera pacifica e senza incidenti, sottolineano le autorità. Tra i manifestanti, tantissimi giovani e famiglie.

Manifestazioni in segno di solidarietà verso Gaza e il popolo palestinese si sono svolte anche a Zurigo e a Bellinzona. Nel capoluogo ticinese, sotto la pioggia battente, circa 2'000 persone – secondo le stime della polizia – hanno percorso Viale Stazione fino a Piazza Collegiata sventolando bandiere e striscioni. Il corteo era diretto verso Piazza del Governo.

Nella città sulla Limmat invece, la manifestazione ha radunato qualche centinaia di persone, ha osservato un fotografo di Keystone-ATS presente sul posto. I dimostranti hanno marciato per le strade brandendo striscioni che, tra le altre cose, chiedevano lo «stop al genocidio».

2mila persone in strada. A Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina

2mila persone in stradaA Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina

A dirlo un quotidiano israeliano. «Sì di Hamas in linea di principio a piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza»

A dirlo un quotidiano israeliano«Sì di Hamas in linea di principio a piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza»

Medio Oriente. Netanyahu sfida l'Onu: «Finiremo il lavoro a Gaza». Scene di protesta fuori dal Palazzo di Vetro

Medio OrienteNetanyahu sfida l'Onu: «Finiremo il lavoro a Gaza». Scene di protesta fuori dal Palazzo di Vetro

Per «porre fine al massacro». A Berna un centinaio di persone in piazza contro l'abbattimento dei lupi

Per «porre fine al massacro». A Berna un centinaio di persone in piazza contro l'abbattimento dei lupi

Svizzera. Anche i veicoli elettrici vanno tassati, in funzione ai km o all'energia utilizzata

Svizzera. Anche i veicoli elettrici vanno tassati, in funzione ai km o all'energia utilizzata

Svizzera. Agevolare la costruzione di alloggi adeguando le regole ISOS

Svizzera. Agevolare la costruzione di alloggi adeguando le regole ISOS