Il Consigliere nazionale Martin Candinas (Centro) rinuncia a candidarsi per la successione in Consiglio federale di Viola Amherd.

In una nota diffusa stamane, Candinas afferma che, per una candidatura al governo, bisogna essere pienamente motivati e convinti. Al momento, questa passione, questo «fuoco, non sono presenti in me», si legge nel comunicato.

Candinas prosegue affermando di volersi concentrare sul suo mandato parlamentare, e su quelli annessi, come anche sulla sua famiglia.

«Le mie attività attuali mi consentono una flessibilità tale da avere tempo per la famiglia e gli amici», scrive il deputato grigionese, che è stato anche presidente del Consiglio nazionale.

Il politico afferma di apprezzare molto questa libertà, poiché gli dà la forza e la motivazione per la sua varia e intensa vita quotidiana.

La rinuncia di Candinas, il cui nome è emerso non appena note le dimissioni dell'attuale consigliera federale, segue quella – un po' a sorpresa – del presidente dimissionario del partito, Gerhard Pfister e del Consigliere agli Stati sangallese, Benedikt Würth.

Oltre a Würth, anche la «senatrice» Isabelle Chassot ha fatto sapere di non aspirare al governo.