  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Ecco chi è, a sorpresa, il consigliere federale più popolare

SDA

1.10.2025 - 07:00

La foto ufficiale del Consiglio federale
La foto ufficiale del Consiglio federale
sda

Eletto appena nel marzo scorso in governo e già beniamino della popolazione: si tratta del consigliere federale Martin Pfister, «ministro» della difesa, che risulta il più gradito alla popolazione.

Keystone-SDA

01.10.2025, 07:00

01.10.2025, 11:16

Segue a ruota, nella scala della popolarità, il consigliere federale Guy Parmelin. Ultimo, il responsabile della diplomazia, Ignazio Cassis, in base all'inchiesta svolta dall'istituto Leewas su un campione di 14'775 persone scelte in tutto il Paese (margine di errore +-2%) e pubblicata oggi da Tamedia e «20 Minuten».

Al terzo posto si piazza il «ministro» dell'ambiente, dei trasporti e dell'energia Albert Rösti, seguito dalla responsabile delle finanze, nonché presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, dal responsabile del dipartimento di giustizia e polizia, Beat Jans, e dalla «ministra» dell'interno, Elisabeth Baume-Schneider (che migliora di una posizione rispetto al 2023). «Brutto anatroccolo», si fa per dire, Ignazio Cassis (che scende di un rango rispetto a due anni fa).

In generale, sulla base dei risultati del sondaggio, la soddisfazione nei confronti del collegio governativo è calata rispetto a due anni fa, come anche la popolarità dei suoi membri.

Un quarto dei soggetti vagliati si dice inoltre favorevole all'attuale «formula magica» per la composizione del governo, ossia due socialisti, due PLR, due UDC e un solo membro per il Centro. Sono soprattutto i simpatizzanti del PLR che si dicono a favore degli attuali equilibri politici in seno al Consiglio federale.

I più letti

Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video
Trovata una lettera che minaccia un attacco all'Oktoberfest, per ora la festa resta ferma
Uomo trova un biglietto del lotto nella giacca mesi dopo... e diventa milionario

Altre notizie

Nella ricerca e nella formazione. Manifestazioni studentesche in diverse città svizzere contro i tagli

Nella ricerca e nella formazioneManifestazioni studentesche in diverse città svizzere contro i tagli

Dogana, affitti e Windows 10. Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

Dogana, affitti e Windows 10Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

Via 1,4 km3 di ghiaccio. Un quarto del volume dei ghiacciai svizzeri è scomparso negli ultimi dieci anni

Via 1,4 km3 di ghiaccioUn quarto del volume dei ghiacciai svizzeri è scomparso negli ultimi dieci anni