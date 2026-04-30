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Svizzera Formalmente riuscito il referendum contro la modifica della legge sul materiale bellico

SDA

30.4.2026 - 15:22

Si voterà sulla modifica della legge federale sul materiale bellico
Si voterà sulla modifica della legge federale sul materiale bellico
Keystone

È formalmente riuscito il referendum contro la modifica della legge federale sul materiale bellico. Lo rende noto oggi la Cancelleria federale, precisando che sono state raccolte 58'767 firme valide.

Keystone-SDA

30.04.2026, 15:22

30.04.2026, 15:25

A lanciarlo è stata un'alleanza composta di PS, Verdi, Partito evangelico (PEV) e diverse ong, come Terre des Hommes o il Gruppo per una Svizzera senza Esercito, che denunciano una revisione fatta al servizio dell'industria degli armamenti e una rinuncia ai valori fondamentali della Svizzera.

I promotori si oppongono alla fornitura di armi elvetiche a Paesi che violano gravemente i diritti umani o a governi attivi in conflitti interni o internazionali. Attualmente è vietato esportare materiale bellico svizzero verso questi Stati. Con la nuova legge un gruppo di 25 Paesi occidentali – fra cui gli Usa, l'Argentina o l'Ungheria – potrà acquistare armamenti svizzeri con maggiore libertà.

Il Consiglio federale avrebbe un diritto di veto, ad esempio se ritenesse che tali esportazioni possano mettere in pericolo la neutralità.

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