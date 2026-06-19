Il sergente maggiore della Polizia cantonale Paolo Piatesi mentre riceve la sua onorificenza
Polca
Il sergente maggiore della Polizia cantonale Paolo Piatesi è stato insignito a Berna della medaglia d’onore d’argento destinata ai salvatori di vite umane.
Si tratta di una delle più importanti distinzioni conferite a chi si distingue per sangue freddo e coraggio in situazioni di grave pericolo.
Come riporta la RSI, l’onorificenza è legata a un intervento avvenuto nella notte del 14 luglio 2024 sull’autostrada A2, all’altezza di Bellinzona.
In un contesto estremamente rischioso, segnato dal traffico sostenuto e dall’assenza della corsia d’emergenza, Piatesi è riuscito a fermare un veicolo che procedeva contromano.
Per bloccarne la corsa ha utilizzato l’auto di servizio, esponendosi personalmente al pericolo.
Il suo gesto ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente drammatiche: nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.