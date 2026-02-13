Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con il vice primo ministro e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Lo riporta l'agenzia Interfax.

«I ministri hanno discusso della situazione nell'area del Golfo Persico nel contesto del continuo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di una cessazione immediata delle ostilità e di una rapida ripresa del processo negoziale. Hanno inoltre evidenziato la necessità di garantire una navigazione stabile, libera e sicura nello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per l'economia mondiale», si legge in una nota pubblicata sul sito web del ministero.

I ministri hanno esaminato le prospettive di un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico russo-emiratino, inclusa l'espansione delle relazioni commerciali, economiche, educative e sportive. Le due parti «hanno ribadito il proprio interesse a proseguire una stretta collaborazione in politica estera, sia a livello bilaterale sia nell'ambito di diverse piattaforme internazionali», prosegue la nota.