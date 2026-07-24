Un gastroenterologo che esercita a Zurigo è stato posto in carcere preventivo a inizio luglio con l'accusa di abusi sessuali. È sospettato di aver sedato alcune pazienti e di averle filmate.

Giustizia Medico di Zurigo in carcere preventivo: è accusato di aver sedato, abusato e filmato delle pazienti

Nei confronti dell'uomo, un austriaco di 65 anni, è in corso un procedimento per diversi reati, ha indicato l'ufficio stampa del Ministero pubblico zurighese, confermando a Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata da «20 Minuten».

All'uomo viene contestato di aver abusato per anni di pazienti sedate nel proprio studio medico e di averle filmate di nascosto. Le indagini sono state avviate quando una paziente ha notato una telecamera nascosta nella sala visite.

Nel corso delle indagini, la magistratura zurighese ha raccolto indizi relativi ad altri presunti reati commessi all'estero. La Procura di Graz (A) ha quindi avviato un'indagine autonoma. Le vittime sono almeno otto. Fino alla conclusione del procedimento vale la presunzione di innocenza, è stato ricordato.