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Guerra Ancora 1000 i turisti svizzeri bloccati in Medio Oriente

SDA

16.3.2026 - 16:20

Monika Schmutz Kirgoez, del DFAE, e l'ambasciatore svizzero in Iran Olivier Bangerter
Monika Schmutz Kirgoez, del DFAE, e l'ambasciatore svizzero in Iran Olivier Bangerter
Keystone

Sono circa un migliaio i turisti svizzeri ancora bloccati in Medio Oriente a causa della guerra.

Keystone-SDA

16.03.2026, 16:20

16.03.2026, 16:26

Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa a Berna Monika Schmutz Kirgöz, del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Altri 6600 sono registrati quali residenti nei Paesi del Golfo.

All'incontro con la stampa era presente anche l'ambasciatore elvetico a Teheran, Olivier Bangerter, che è tornato sull'evacuazione della sede diplomatica, chiusa ormai da cinque giorni.

Nella capitale iraniana si sono verificate oltre un centinaio di esplosioni al giorno, ha affermato, aggiungendo che lui e i suoi collaboratori hanno trovato rifugio nel seminterrato dell'ambasciata. Non ci sono stati grossi problemi durante la partenza, ha poi confermato.

Berna invita alla de-escalation e al rispetto del diritto internazionale. «Abbiamo offerto il nostro aiuto. Spetta ora alle parti decidere se intendono accettare questa proposta», ha affermato l'ambasciatore. Su questo tema, Schmutz Kirgöz ha ricordato che i «buoni uffici della Svizzera restano aperti a tutti».

Schmutz Kirgöz ha da parte sua annunciato che la Svizzera intende mettere a disposizione, insieme alle organizzazioni partner, un pacchetto di aiuti per la popolazione locale.

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