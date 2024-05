Immagine d'illustrazione KEYSTONE

I dirigenti delle principali compagnie di assicurazione sanitaria in Svizzera guadagnano sempre di più. Quello che ha incassato più soldi l'anno scorso è stato il capo della Sanitas: quasi un milione.

Sven Ziegler

Mentre la Svizzera si appresta a votare su due iniziative relative alle casse malati, il 9 giugno, il dibattito sui costi della sanità e sull'aumento dei premi delle assicurazioni sanitarie sta raggiungendo nuove vette.

Molte famiglie si trovano infatti ad affrontare difficoltà finanziarie, dato che i premi sono aumentati di oltre il 15% negli ultimi due anni.

Nel frattempo, però, gli amministratori delegati delle varie compagnie godono di una posizione finanziaria agiata, come si evince dai rapporti annuali delle dieci maggiori casse malati analizzati dal «Tagesanzeiger».

Gli stipendi dei CEO sono aumentati in media del 4% rispetto al 2022 e sono cresciuti di ben il 20% dal 2017. Andreas Schönenberger di Sanitas è in cima alla lista, anche se Sanitas non è il più grande fornitore.

Il suo stipendio è di oltre 955.000 franchi all'anno. Sanitas paga quasi 180.000 franchi all'anno solo per il fondo pensione di Schönenberger. La maggior parte dei suoi clienti non guadagna così tanto.

Il Parlamento discute il tetto massimo

Schöneberger è seguito da Philomena Colatrella della CSS con 795.800 franchi. Secondo il Tagesanzeiger, i direttori delle dieci maggiori compagnie di assicurazione sanitaria guadagnano tutti più di un membro del Consiglio federale. Questi ultimi hanno ricevuto circa 480.000 franchi l'anno scorso.

La discussione sulla limitazione degli stipendi degli amministratori delegati ha raggiunto il Parlamento. Sia il Consiglio nazionale che il Consiglio degli Stati sostengono l'iniziativa di fissare un importo massimo da parte del Governo.

La Commissione sanitaria del Consiglio nazionale ha quindi incaricato l'Amministrazione federale di elaborare una proposta in tal senso entro la fine dell'anno.

L'importo massimo non è ancora stato determinato. L'anno scorso, la Camera alta ha respinto una proposta che prevedeva un tetto massimo di 255.000 franchi.