Mercoledì sera la Luna si interporrà tra la Terra e il Sole in un raro spettacolo astronomico che alle nostre latitudini non si vedeva da 27 anni. L'eclissi del 12 agosto apparirà parziale e oscurerà fino al 93% del disco solare osservabile dalla Svizzera.

Un fenomeno di questa portata non sarà nuovamente osservabile nella Confederazione prima del 2075, sottolinea la Società astronomica svizzera (SAG-SAS). L'occultazione della nostra Stella varierà fra il 91% e il 93% a seconda della località elvetica.

Lo spettacolo avrà inizio poco dopo le 19:20 e terminerà attorno alle 20:45, con il tramonto del Sole, raggiungendo il suo apice tra le 20:15 e le 20:20, quando la Luna coprirà quasi completamente il Sole. Il fenomeno sarà particolarmente ben visibile da punti elevati con una vista libera.

Per osservare l'eclissi nelle migliori condizioni sarà quindi indispensabile disporre di un orizzonte libero in direzione ovest-nordovest. Le valli alpine saranno sfavorite, mentre l'Altopiano, le Prealpi o le cime montuose offriranno punti di osservazione privilegiati, sempre che la visuale non sia ostruita e il meteo sia favorevole, spiega il presidente della SAG-SAS, Marc Eichenberger.

Per assistere alla totalità sarà invece necessario raggiungere la Groenlandia orientale, l'Islanda occidentale oppure la Spagna e, più precisamente, le località iberiche comprese all'interno della fascia centrale, come Saragozza, Valladolid, Burgos, León, Soria, Segovia, Cuenca, Teruel e Valencia. In queste località, meteo permettendo, il disco solare potrà essere coperto completamente per oltre un minuto.

Come osservarla in modo sicuro?

Sulla sua pagina internet l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) richiama alla massima prudenza. Guardare direttamente il sole, anche se risulterà quasi interamente coperto dalla Luna, può causare danni irreversibili alla retina. Anche l'osservazione diretta con binocoli, telescopi o fotocamere è estremamente pericolosa – avverte l'UFSP – poiché questi dispositivi concentrano ulteriormente i raggi solari. È necessario quindi montare sempre dei filtri o delle pellicole protettive davanti alle lenti dell'apparecchio.

Gli occhiali da sole non offrono alcuna protezione adeguata. Per assistere al fenomeno in sicurezza occorrono invece speciali lenti appositamente progettate per questo scopo. L'UFSP ricorda a tutti gli interessati di munirsi di occhiali protettivi certificati secondo la norma ISO 12312-2:2015 e recanti il marchio CE. Si sconsiglia di costruire visori fai da te o di utilizzare pellicole o lenti colorate, in quanto non offrono una protezione affidabile.

L'ultima volta nel 1999

L'ultima eclissi parziale di simile entità osservabile dalla Svizzera risale all'agosto del 1999 (quando in alcune regioni della Confederazione il disco solare fu coperto per il 99,5%). Altre eclissi parziali sono state visibili alle nostre latitudini nel 1912 (90%), nel 1961 (98%) e nel 2015 (75%).

Un'eclissi totale, invece, è stata documentata per l'ultima volta nel Paese nel 1842, ben visibile nel Mendrisiotto e nella Val Poschiavo, mentre per quanto riguarda l'osservabilità di un simile fenomeno nell'Altopiano bisogna risalire addirittura al 1724, ricorda Eichenberger.

La prossima eclissi totale di Sole in Svizzera avrà luogo il 3 settembre 2081, puntualizza l'esperto.

Le eclissi solari sono fenomeni relativamente frequenti su scala globale, verificandosi in media ogni sei mesi in qualche angolo della Terra. Tuttavia la fascia d'ombra proiettata dalla Luna è molto stretta e interessa solo una piccola porzione della superficie terrestre, rendendo questi spettacoli rari per una determinata località.

Dopo l'eclissi le Perseidi

Per chi non riuscirà a vederla, sono ancora tanti gli eventi astronomici di agosto. Dopo l'eclissi, sempre nella notte tra il 12 e il 13 agosto è previsto il picco delle Perseidi, le tradizionali «stelle cadenti» associate alla notte di San Lorenzo.

Intorno alla metà del mese la sottile falce di Luna crescente apparirà vicina a Venere, mentre il 28 agosto si verificherà un'eclissi lunare parziale, visibile da gran parte dell'Europa nelle ore che precedono l'alba.