MeteoSvizzera lancia l'allerta: strade gelate nella notte tra sabato e domenica al Nord delle Alpi

In Svizzera si prevedono giorni freddi: il servizio meteorologico federale avverte di pioggia gelata nella notte tra domani e domenica. L'allerta di livello tre su quattro riguarda principalmente le regioni centrali e orientali, le cui strade risulteranno più pericolose del solito. Ecco cos'è la pioggia congelante, fenomeno assai raro.

Notte gelida al Nord delle Alpi. Screenshot pagina dei pericoli di MeteoSvizzera

Keystone-SDA, trm, ats SDA

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha scritto su X che si prevedono strade gelate dalle 21.00 circa di sabato fino alla mattina seguente alle 6h00 e mette in guardia dal rischio di slittamento e di strade ghiacciate.

Segnala inoltre possibili intralci al traffico stradale e aereo.

Il portale dei pericoli naturali della Confederazione consiglia ai viaggiatori di informarsi sulla situazione del traffico ascoltando la radio, guardando la TV, telefonando al numero 163, o leggendo i media.

Consiglia inoltre di guidare con prudenza e di mantenere una maggiore distanza di sicurezza tra un veicolo e l'altro rispetto al solito, nonché, se possibile, di astenersi dal guidare.

Ma cosa è la pioggia congelante?

A rendere il suolo «un vetro» sarà, paradossalmente, come spiega il blog di MeteoSvizzera, il fronte caldo che ha raggiunto sabato il Nord delle Alpi, dove si sono misurate temperature abbondantemente sotto lo zero la notte su sabato, e che porterà localmente alla formazione di vetrone, come conseguenza delle piogge che cadranno sul terreno.

MeteoSvizzera spiega sul suo blog che il fenomeno della pioggia congelante è piuttosto raro, ma potenzialmente pericoloso.

Esso si verifica quando piove se altri due fattori sono presenti.

Il primo è «uno strato d'aria a medie altitudini con temperature positive ben superiori a 0 gradi, in cui le precipitazioni solide fondono. Questa zona è solitamente compresa tra circa 800 e 1600 metri di quota».

Il secondo è «un lago di aria fredda alla base, in cui le gocce di pioggia che cadono si raffreddano di nuovo e congelano immediatamente quando entrano in contatto con la superficie fredda del terreno».