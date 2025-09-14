  1. Clienti privati
La controversia legale Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica

Sven Ziegler

14.9.2025

Continua la disputa sugli orari di apertura della Migros. (immagine simbolica)
KEYSTONE

Migros e il sindacato Unia litigano da anni per l'apertura domenicale di una filiale sulla Zollstrasse di Zurigo. Ora che il Tribunale federale sta esaminando la questione riguardo il ricorso al personale - e ha già emesso un divieto cautelativo - Migros sembra voler puntare su un'altra strada.

14.09.2025, 10:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La filiale Migros sulla Zollstrasse di Zurigo rimarrà aperta la domenica nonostante la controversia legale in corso, ma senza personale.
  • I clienti possono pagare tramite carta o app alle casse automatiche.
  • In questo modo Migros aggira il divieto di lavorare di domenica, attualmente all'esame del Tribunale federale.
Mostra di più

L'apertura domenicale di un negozio Migros nella Zollstrasse di Zurigo è da anni oggetto di una lunga battaglia legale. La questione centrale è quella di determinare se il piccolo negozio, che occupa meno di 200 metri quadrati, faccia parte dell'area della stazione, e quindi sia autorizzato ad assumere personale la domenica.

Dopo che il sindacato Unia ha vinto diverse cause, di recente è intervenuto il Tribunale federale. A giugno ha emesso un divieto cautelativo di assumere personale la domenica fino a una decisione fondamentale.

Migros però ha trovato una propria soluzione, come riportato dai giornali CH Media: il negozio rimane aperto la domenica, ma senza personale di vendita. I clienti che vogliono entrare devono prima scansionare una carta di credito o di debito, oppure un codice QR nell'app Migros. Il pagamento, poi, avviene alle casse automatiche.

Nessun problema legale

Annabel Ott, portavoce di Migros, spiega che il concetto si è già rivelato un successo in un'altra sede: «Le vendite vanno nella giusta direzione e confermano che lo shopping domenicale è un'esigenza dei clienti». Anche nella Zollstrasse il modello è stato accolto con «grande gradimento» da parte dei clienti.

Dal punto di vista legale, Migros si trova su un terreno sicuro. La legge sul lavoro, infatti, vieta solo l'assunzione di personale la domenica, non l'apertura dei negozi. Gli orari d'apertura sono di competenza dei Cantoni, e a Zurigo non ci sono restrizioni per i piccoli negozi autonomi.

Indipendentemente dalla sentenza del Tribunale federale, altri cinque punti vendita Migros - considerando anche le filiali Migrolino - rimarranno aperti nella stazione ferroviaria principale di Zurigo, in quanto fanno parte dell'area autorizzata. La controversia sulla filiale di Zollstrassen ha quindi un'importanza principalmente simbolica: riguarda una questione fondamentale relativa al lavoro domenicale nel commercio al dettaglio.

