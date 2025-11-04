I forti aumenti dei prezzi del cioccolato sono dovuti all'esplosione dei prezzi del cacao (immagine simbolica) Immagine: Keystone/Christian Beutler

Migros e Lindt&Sprüngli sono ai ferri corti sul prezzo del cioccolato. Di conseguenza, attualmente sugli scaffali del gigante arancione non ci sono quasi più prodotti del marchio svizzero. La cooperativa chiede ora una riduzione dei prezzi al produttore di cioccolato con sede a Zurigo.

Helene Laube, Keystone-ATS Helene Laube

Hai fretta? blue News riassume per te Migros è ancora in trattativa con Lindt&Sprüngli sui prezzi del cioccolato.

La cooperativa non è ancora disposta ad accettare il costo elevato dei prodotti del marchio svizzero e chiede una riduzione dei prezzi.

Attualmente sugli scaffali della Migros non c'è quasi più nessun prodotto Lindt. Mostra di più

Lo scontro continua: la Migros è ancora in trattativa con Lindt&Sprüngli sui prezzi del cioccolato e non è disposta ad accettare i costi elevati dei prodotti Lindt. «Chiediamo una riduzione dei prezzi», ha dichiarato lunedì una portavoce del gigante arancione alla «Neue Zürcher Zeitun»g.

Il produttore svizzero di cioccolato, invece, sostiene che, nonostante il recente calo, l'inflazione dei costi dovrebbe continuare fino al 2026, come riportato dalla NZZ.

Un'analisi dei dati sui prezzi su Migros Online, effettuata dal quotidiano zurighese, ha rivelato che Lindt ha aumentato i prezzi del cioccolato in modo particolarmente marcato.

Una tavoletta Lindt Excellence costa ora 4,80 franchi alla Migros, mentre all'inizio del 2024 costava solo 3,15 franchi, il che corrisponde a un aumento dei prezzi di oltre il 50%.

La materia prima ha un costo elevato

Le trattative in corso con Lindt&Sprüngli potrebbero avere un impatto sull'assortimento disponibile in tutta la Svizzera, ha dichiarato la portavoce di Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, ai giornali CH Media la scorsa settimana.

Migros, stando alle sue dichiarazioni, non è ancora in grado di dire quando le trattative saranno concluse. Durante questa fase, però, i prodotti Lindt sugli scaffali della Migros si stanno esaurendo.

Secondo la NZZ, all'origine della querelle sul cioccolato c'è il prezzo di mercato della materia prima, ovvero il cacao, che è «impazzito» dall'inizio del 2024.

Si è rapidamente passati da 4'000 a oltre 10'000 dollari per tonnellata a causa degli scarsi raccolti in Africa occidentale. Da allora, il prezzo ha subito forti oscillazioni, ma ora è tornato a circa 6'000 dollari.