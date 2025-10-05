Migros elimina 1'000 articoli dal suo assortimento

Migros sta iniziando la grande pulizia delle sue marche proprie. All'inizio della settimana è stato annunciato che alcuni di questi prodotti scompariranno.
Per il direttore marketing Rémy Müller c'è un motivo preciso, come spiega nel «Migros-Magazin» : «I marchi propri sono sinonimo di massime prestazioni, ma a un prezzo nettamente inferiore. Tuttavia, ci siamo resi conto che non tutte le nostre marche proprie soddisfano questa promessa allo stesso modo».
Migros ha quindi iniziato a ristrutturare il suo assortimento e ad abbandonare 80 dei suoi circa 250 marchi.
Mirador, Risoletto, Total e altri marchi a rischio
Come riporta ora CH Media, la riduzione sarà probabilmente molto più consistente, in quanto coinvolge anche la gamma nazionale. Questa comprende, ad esempio, i condimenti Mirador, le barrette Risoletto e i detersivi Total.
«Stiamo rivedendo le nostre gamme di prodotti, eliminando numerosi doppioni», ha affermato Müller. «Nel complesso, l'offerta alla Migros aumenterà sensibilmente, con decine di migliaia di prodotti: si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti».
La portavoce di Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, spiega a CH Media: «Questa strategia è stata sviluppata dal Gruppo Migros insieme a Supermarkt AG ed è stata attuata passo dopo passo a partire da marzo 2025».