Meno marche proprie Migros elimina 1'000 articoli dal suo assortimento

Carsten Dörges

5.10.2025

Migros sta eliminando le sue marche proprie. (immagine simbolica)
Migros sta eliminando le sue marche proprie. (immagine simbolica)
Bild: KEYSTONE

Molti marchi propri della Migros spariranno dagli scaffali. All'inizio si parlava di 80 prodotti, ora si potrebbe arrivare a 1000 articoli dell'assortimento.

Carsten Dörges

05.10.2025, 10:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alla Migros spariranno dagli scaffali fino a 1'000 articoli.
  • Si tratta dell'assortimento nazionale a marchio proprio.
  • L'obiettivo è di migliorare sensibilmente l'offerta dei prodotti.
Mostra di più

Migros sta iniziando la grande pulizia delle sue marche proprie. All'inizio della settimana è stato annunciato che alcuni di questi prodotti scompariranno.

Per il direttore marketing Rémy Müller c'è un motivo preciso, come spiega nel «Migros-Magazin» : «I marchi propri sono sinonimo di massime prestazioni, ma a un prezzo nettamente inferiore. Tuttavia, ci siamo resi conto che non tutte le nostre marche proprie soddisfano questa promessa allo stesso modo».

Grande riorganizzazione. Migros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto

Grande riorganizzazioneMigros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto

Migros ha quindi iniziato a ristrutturare il suo assortimento e ad abbandonare 80 dei suoi circa 250 marchi.

Mirador, Risoletto, Total e altri marchi a rischio

Come riporta ora CH Media, la riduzione sarà probabilmente molto più consistente, in quanto coinvolge anche la gamma nazionale. Questa comprende, ad esempio, i condimenti Mirador, le barrette Risoletto e i detersivi Total.

«Stiamo rivedendo le nostre gamme di prodotti, eliminando numerosi doppioni», ha affermato Müller. «Nel complesso, l'offerta alla Migros aumenterà sensibilmente, con decine di migliaia di prodotti: si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti».

La portavoce di Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, spiega a CH Media: «Questa strategia è stata sviluppata dal Gruppo Migros insieme a Supermarkt AG ed è stata attuata passo dopo passo a partire da marzo 2025».

