Migros ha messo in guardia i suoi clienti.
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I truffatori promettono in questi giorni regali gratuiti a nome di Migros, sostenendo che sia necessario pagare soltanto le spese di spedizione. Ma chi inserisce i dati della propria carta di credito finisce in una trappola di phishing.
Un regalo gratuito di Migros, per il quale basterebbe pagare soltanto le spese di spedizione: è con questa promessa che alcuni truffatori stanno cercando di ottenere i dati di pagamento delle loro vittime.
Migros mette in guardia da questa nuova forma di phishing, come riportato da «Blick». I criminali utilizzano il nome e l’identità visiva del grande distributore per conquistare la fiducia delle potenziali vittime.
A prima vista, quindi, l’offerta può sembrare autentica. Chi decide di accettarla viene però reindirizzato verso un sito web contraffatto, dove viene chiesto di inserire i dati della carta di credito o altre informazioni di pagamento.
A segnalare uno di questi tentativi di truffa è stato, tra gli altri, un utente sulla piattaforma LinkedIn. In un primo momento aveva creduto di poter davvero ricevere un regalo da Migros.
La risposta di Migros all'utente Linkedin, tradotta in italiano.
Screenshot Linkedin
In un commento, Migros ha chiarito che l’offerta non proviene dall’azienda. Il marchio viene utilizzato in modo fraudolento per indurre le persone a fornire i propri dati di pagamento, ha spiegato a «Blick» la portavoce Prisca Huguenin-dit-Lenoir.
Le vere carte regalo di Migros possono essere ordinate gratuitamente e non prevedono alcun costo aggiuntivo per la spedizione.
Migros indica diversi segnali che possono far sospettare un tentativo di truffa:
In caso di dubbi su una promozione, Migros raccomanda di non cliccare sui link e di non inserire dati personali. Meglio verificare direttamente l’offerta attraverso i canali ufficiali dell’azienda.
I tentativi di truffa segnalati vengono esaminati dagli uffici competenti di Migros.