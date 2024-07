È probabile che nei prossimi mesi si verifichino altre ondate di licenziamenti alla Migros (immagine d'archivio). Immagine: Keystone

Migros ha già tagliato 660 posti di lavoro, mentre altre centinaia di dipendenti saranno licenziati nei prossimi mesi. Il gigante arancione non è ancora arrivato a metà del suo programma di risparmio.

95 posti di lavoro saranno vittime della recente vendita della filiale Migros SportX. blue News ha dato per primo la notizia della vendita di SportX a Ochsner Sport. 24 dei 49 negozi saranno rilevati da Ochsner, mentre altri tre passeranno a Dosenbach.

I dipendenti dei negozi interessati possono tirare un sospiro di sollievo per il momento. Saranno assunti dal nuovo gruppo. Per i dipendenti delle altre sedi, invece, inizia la grande tremarella. Non è chiaro cosa ne sarà di loro.

In caso estremo, anche questi negozi SportX verranno chiusi e i dipendenti rimarranno senza lavoro. Migros vuole evitare che ciò accada e ha già dichiarato di essere in contatto con altre parti interessate.

Con i 95 posti di lavoro tagliati martedì, Migros ne ha già cancellati 660 nelle ultime settimane.

In una prima fase, sono stati soppressi 150 impieghi nella sede di Migros Supermarkt AG a Zurigo. Poche settimane dopo sono seguiti i tagli presso Migros Industrie, per un totale di in totale 415 posti in questo settore.

Seguiranno altre ondate di licenziamenti, ecco in quali settori

Ma la Migros non ha ancora finito. Già in primavera la direzione aveva annunciato un totale di circa 1.500 tagli di posti di lavoro.

«Questa cifra è ancora valida», ha dichiarato a blue News Marcel Schlatter, portavoce del Gigante arancione. Ciò significa che, nonostante le diverse ondate di licenziamenti, Migros non ha completato nemmeno la metà di quelli previsti.

Seguiranno quindi altre ondate. Schlatter lascia intendere quali saranno i prossimi settori ad essere colpiti: «Sono previste ulteriori misure di licenziamento presso Migros Fachmarkt AG e in altri centri di servizio come l'IT e la logistica». Nonostante le diverse ondate di licenziamenti presso la Fachmarkt AG, i dipendenti di questi settori devono ancora temere per il proprio posto di lavoro.

Le prossime misure in autunno o inverno

E c'è di più: il Gigante arancione vuole vendere anche altre filiali. La vendita della catena di negozi di arredamento Micasa o dei centri di giardinaggio specializzati Do It + Garden, ad esempio, è ancora aperta. Non si sa quali aziende potrebbero essere interessate a questi settori.

Anche i negozi specializzati in biciclette di Bike World sono ancora in vendita, così come il tour operator Hotelplan. DER Touristik, il secondo tour operator più grande della Svizzera, avrebbe mostrato interesse per quest'ultima azienda, come già riportato da blue News.

Resta da vedere quando queste attività saranno vendute. Secondo il portavoce di Migros, Schlatter, i processi stanno «procedendo secondo i piani». È probabile che la decisione venga presa nei prossimi mesi, ha dichiarato. «Mi aspetto che le decisioni vengano prese in autunno o in inverno».

Fino ad allora, la grande preoccupazione continua per i dipendenti Migros.