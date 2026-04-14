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Una questione politica? Migros smantella la sua linea di prodotti ispirata agli Stati Uniti, ecco perché

ai-scrape

14.4.2026 - 15:58

Prosegue il ridimensionamento delle linee Migros.
Prosegue il ridimensionamento delle linee Migros.
KEYSTONE

La catena svizzera sta progressivamente eliminando i riferimenti agli Stati Uniti dai suoi prodotti, iniziando dal pane in cassetta. Una strategia di semplificazione che coinvolgerà numerosi marchi propri entro il 2027.

Antonio Fontana

14.04.2026, 15:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Migros sta progressivamente ridefinendo la sua linea «American Favorites», ispirata agli Stati Uniti.
  • Il primo cambiamento riguarda il pane per toast, ora venduto come «Sandwich Migros» con un packaging semplificato.
  • La trasformazione si estenderà a tutta la gamma entro il 2027, nell’ambito di una strategia di razionalizzazione dei marchi.
  • L’azienda nega motivazioni politiche e punta a rafforzare il marchio Migros, riducendo il numero di etichette proprie.
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Migros fa sparire gli Stati Uniti dal proprio marchio. La linea «American Favorites» del gigante arancione, venduta con lo slogan «American Style – Made in Switzerland», proponeva pane per sandwich, buns per hamburger, biscotti e altro ancora.

Il packaging era inequivocabile: scritte blu su fondo bianco, Statua della Libertà in rosso e stelle ben visibili.

Oggi però, come riporta il «Blick», questa linea ha cominciato a subire un graduale smantellamento. 

Un restyling silenzioso

Il pane per toast da 365 grammi, per esempio, non si chiama più «American Favorites». Oggi si trova sugli scaffali come semplice «Sandwich Migros».

Restano solo il blu e il rosso, con due piccole stelle appena accennate. Tutto il resto – riferimenti agli Stati Uniti compresi – è sparito. Anche il nome.

Contattata dal «Blick», Migros conferma: la nuova versione è in vendita dal 9 aprile. «Produciamo ormai solo con il nuovo imballaggio», spiega una portavoce.

La vecchia confezione è già sparita online e sta lentamente scomparendo anche dai negozi.

Via tutto entro il 2027

Per ora gli altri prodotti della gamma restano invariati, ma è solo questione di tempo.

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La trasformazione, infatti, non si fermerà qui. Migros ha un piano preciso: eliminare progressivamente ogni riferimento agli Stati Uniti da tutta la linea: «Non è un caso isolato, ma parte di una razionalizzazione globale dei nostri marchi», chiarisce l’azienda.

L’operazione durerà fino al 2027 e colpirà soprattutto le marche proprie meno conosciute.

Non solo «American Favorites»

Con l’immagine degli Stati Uniti – soprattutto sotto la presidenza di Donald Trump – al centro di molte discussioni, qualcuno potrebbe leggere questa mossa come un segnale politico.

Migros però respinge ogni interpretazione: «Non c’è alcuna motivazione politica». Si tratta, assicurano, di una strategia per semplificare l’offerta e rafforzare il marchio principale. In breve: meno etichette, più «Migros».

E le ricette? Nessun cambiamento.

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La rivoluzione riguarda anche altri prodotti molto noti. Persino alcuni articoli della popolare linea M-Budget – come sapone per le mani, maionese o chips – verranno ribattezzati semplicemente «Migros».

Su circa 250 marchi propri, quasi 80 sono destinati a sparire. Praticamente uno su tre.

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