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Il comunicato Mister Prezzi frena l'aumento delle tasse sui documenti di stato civile

SDA

28.5.2026 - 18:01

Stefan Meierhans è intervenuto con successo.
Stefan Meierhans è intervenuto con successo.
Keystone

Le tasse relative ai documenti di stato civile saliranno da 30 a 40 franchi, e non a 50 franchi come inizialmente previsto: lo sottolinea il Sorvegliante dei prezzi in una comunicazione pubblicata giovedì.

Keystone-SDA

28.05.2026, 18:01

28.05.2026, 18:31

Nell'ambito della revisione in corso dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) è stato possibile far valere con successo alcune richieste fondamentali, che sono state in parte attuate, scrive l'autorità.

Particolarmente rilevante viene considerato il fatto che si sia rinunciato all'adeguamento automatico delle tasse all'inflazione: ciò ribadisce che i costi non devono aumentare in modo schematico, ma possono essere adeguati solo se cambia l'onere effettivo.

«Questa decisione rafforza non solo la trasparenza, ma anche il controllo democratico sui tributi statali», si legge nella newsletter di Mister Prezzi.

Altro progresso è l'introduzione di un monitoraggio periodico: in futuro si verificherà il rispetto del grado di copertura dei costi previsto. Ciò crea maggiore trasparenza e consente di individuare tempestivamente eventuali sviluppi negativi e di correggerli.

Malgrado un bilancio complessivamente positivo, non tutte le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi sono state accolte. In particolare gli emolumenti per i documenti standard sono considerati ancora troppo elevati.

«In altre parole, c'è ancora un margine d'intervento», concludono i servizi di Stefan Meierhans.

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