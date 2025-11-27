  1. Clienti privati
Sanità Mister prezzi insiste: occorre aumentare gli interventi ambulatoriali in Svizzera

SDA

27.11.2025 - 10:39

Il sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans (foto d'archivio)
Il sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans (foto d'archivio)
Keystone

In Svizzera dovrebbero essere effettuati più interventi medici in regime ambulatoriale. Nonostante gli sforzi compiuti in tal senso, la Confederazione è ancora in ritardo rispetto ad altri Paesi. È quanto constata «Mister prezzi» in base a un recente studio.

Keystone-SDA

27.11.2025, 10:39

27.11.2025, 10:42

I preparativi per un finanziamento uniforme di tutte le prestazioni sanitarie devono essere avviati al più presto, chiede oggi nella sua newsletter il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhaus.

Per molte operazioni che in altri Paesi vengono eseguite in regime ambulatoriale, in Svizzera è necessario il ricovero in ospedale, ha deplorato «Mister prezzi». Le ragioni sono da ricercarsi nelle capacità ospedaliere superiori alla media, nella pianificazione ospedaliera cantonale e in incentivi finanziari sbagliati.

Per promuovere l'assistenza ambulatoriale, Meierhans chiede che un numero maggiore di interventi venga eseguito senza ricovero e che l'elenco esistente venga ampliato di conseguenza. Inoltre, a suo avviso, è necessaria una pianificazione nazionale dell'assistenza sanitaria, che oggi è di competenza dei Cantoni.

I costi e i volumi di tutti i trattamenti, sia ambulatoriali che ospedalieri, dovrebbero inoltre essere monitorati sistematicamente. Con adeguamenti del prezzo base si dovrebbe garantire che i trattamenti non vengano effettuati in ospedale bensì in regime ambulatoriale per motivi puramente finanziari.

A partire dal 2028 entrerà in vigore la riforma EFAS (Finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie). In questo modo i costi di tutti i trattamenti saranno ripartiti tra i Cantoni e le casse malattia. Il sorvegliante dei prezzi chiede inoltre che le strutture esistenti vengano trasformate in cliniche diurne efficienti o centri di assistenza integrati.

Parallelamente, occorrerebbe ridurre le sovraccapacità negli ospedali. Il potenziale di risparmio dell'EFAS è considerevole, senza che ciò comprometta la qualità dell'assistenza, ha sottolineato ancora il sorvegliante dei prezzi nella sua newsletter.

