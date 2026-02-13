In Svizzera sono stati avvistati di recente dei droni sopra una centrale nucleare, una base militare e altre strutture sensibili. Nell'immagine, un drone d’attacco dell’esercito svizzero.

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera aumentano gli avvistamenti di droni sopra infrastrutture critiche.

Spesso non è possibile stabilire se si tratti di voli innocui, errori di identificazione o attività di spionaggio.

Secondo gli esperti, il rischio principale è proprio l’incertezza, che può alimentare paura, speculazioni e sfiducia nelle istituzioni, amplificando gli effetti della guerra ibrida.

La priorità dovrebbe quindi essere migliorare i sistemi di rilevamento.

L’abbattimento dei droni va valutato con cautela perché potrebbe causare danni maggiori del sorvolo stesso. Riepilogo creato con

L’avvistamento di un drone sopra la centrale nucleare di Gösgen, nel Canton Soletta, si aggiunge a una serie di episodi analoghi registrati in Svizzera.

Negli ultimi mesi velivoli senza pilota sono stati osservati, tra l’altro, nei pressi del laboratorio NBC di Spiez, nel Canton Berna (il centro specializzato svizzero per la protezione della popolazione dalle minacce nucleari, biologiche e chimiche), dell’aerodromo militare di Meiringen e dell’impianto di smistamento elettrico di Laufenburg, nel Canton Argovia.

Al momento non è chiaro se dietro l’ultimo episodio di Gösgen ci sia un’azione coordinata o semplicemente il volo innocuo di un drone amatoriale.

Secondo gli esperti di sicurezza, è proprio questa incertezza a rappresentare il vero problema.

«Non lo sappiamo con precisione», afferma Ivo Capaul, ricercatore del Center for Security Studies (CSS) del Politecnico federale di Zurigo, interpellato da blue News sull’attuale situazione di minaccia.

«La sfida principale consiste innanzitutto nel riuscire a distinguere i sorvoli riconducibili ad attori statali da quelli compiuti da singoli individui privi di motivazioni politiche».

A complicare il quadro contribuiscono anche i falsi avvistamenti. Uccelli o piccoli velivoli vengono infatti regolarmente scambiati per droni.

«La gamma dei possibili responsabili è ampia»

Un singolo avvistamento sopra un’infrastruttura critica non costituisce di per sé la prova di un’operazione straniera di spionaggio o sabotaggio.

Lo ha dimostrato, all’inizio dell’anno, il caso dell’impianto elettrico di Laufenburg. Quello che inizialmente era stato considerato un possibile incidente di sicurezza si è poi rivelato un volo d’ispezione autorizzato e commissionato da Swissgrid, la società nazionale di rete.

Anche sul caso di Gösgen sono tuttora in corso accertamenti.

L'impianto elettrico di Laufenburg, una sottostazione di Swissgrid che gestisce il flusso di energia elettrica tra la Svizzera e la Germania. Keystone

Sarebbe però altrettanto sbagliato liquidare questi episodi come irrilevanti.

«La gamma dei possibili responsabili è ampia», osserva Capaul.

Potrebbe trattarsi di attori statali o incaricati da uno Stato, «intenzionati, per esempio, a svolgere attività di spionaggio oppure a individuare obiettivi in vista di future azioni di sabotaggio».

Più effetti ibridi che attacchi convenzionali

Altrettanto importanti sono le conseguenze psicologiche di questi voli. «Non vanno sottovalutati gli effetti sul piano dell’informazione», sottolinea Capaul.

Il rischio è che la popolazione perda fiducia nello Stato qualora abbia l’impressione che le autorità non siano in grado di proteggere adeguatamente le infrastrutture critiche.

È lo stesso meccanismo descritto dal ricercatore in una recente analisi sulla guerra ibrida. Secondo Capaul questo tipo di attacchi non produce effetti soltanto attraverso l’episodio in sé, ma soprattutto alimentando l’incertezza sull’identità degli autori e sulle loro intenzioni.

«Con uno sforzo relativamente limitato, un aggressore che ricorre a strumenti ibridi può ottenere un effetto sproporzionato», scrive Capaul.

Anche pochi attacchi confermati potrebbero bastare a provocare un’ondata di nuove segnalazioni, speculazioni ed episodi di emulazione.

La Russia resta sotto osservazione, ma non è dietro ogni drone

Uno sguardo al resto d’Europa mostra quanto sia difficile distinguere tra minacce concrete e allarmismo.

Dopo le incursioni confermate di droni russi nello spazio aereo polacco e le temporanee chiusure degli aeroporti di Oslo e Copenaghen, nel settembre 2025, il numero di voli sospetti segnalati sopra infrastrutture critiche è aumentato sensibilmente in tutta Europa.

Un drone da ricognizione Gerbera, come quello impiegato durante l'intrusione nello spazio aereo polacco Symbolbild: Ukrainische Regierung

Capaul invita tuttavia alla prudenza: «È lecito ritenere che una parte consistente dei sorvoli non sia riconducibile ad attori statali».

La sua analisi mostra che, su 61 avvistamenti segnalati nella seconda metà del 2025, soltanto tre sono stati attribuiti con certezza alla Russia. In 41 casi non è stato possibile accertare l’origine, 14 si sono rivelati falsi allarmi e tre erano droni amatoriali.

Il fatto che la Russia resti al centro dell’attenzione ha comunque ragioni concrete. Secondo il Consiglio federale Mosca continua a rappresentare la principale minaccia ibrida per l’Europa e, di conseguenza, anche per la Svizzera.

Capaul mette però in guardia dal ricondurre automaticamente alla Russia ogni avvistamento rimasto senza spiegazione. Proprio questa reazione potrebbe infatti amplificare gli effetti della guerra ibrida: l’aggressore trae vantaggio dall’aumento dell’incertezza e delle speculazioni.

Anche Ulrike Franke, esperta di sicurezza presso il think tank European Council on Foreign Relations, ritiene importante operare questa distinzione. In un’intervista alla SRF ha affermato che una «parte significativa» degli avvistamenti è probabilmente riconducibile a droni privati o a errori di identificazione.

Allo stesso tempo, vi sarebbero «indizi del fatto che un numero crescente di droni venga impiegato a fini di spionaggio».

Tra i comportamenti considerati particolarmente sospetti figurano i voli in formazione, le operazioni notturne e le traiettorie di volo sistematiche.

Individuare i droni è più importante che abbatterli

Per la Svizzera la questione principale non è quindi se ogni drone possa essere immediatamente neutralizzato, ma se sia possibile individuarlo in modo affidabile.

Secondo Capaul è proprio in questo ambito che si registra la lacuna maggiore.

«Personalmente considero prioritario potenziare i sistemi di rilevamento dei droni, attraverso sensori come telecamere specializzate o radar», afferma l'esperto.

«Dobbiamo prima comprendere con precisione la natura della minaccia e soltanto in seguito decidere come contrastarla».

La polizia utilizza i droni, ad esempio, per la ricerca di persone scomparse o latitanti, o per la gestione della folla in occasione di eventi. Keystone

La protezione contro i droni di piccole dimensioni si basa in genere sul principio della cosiddetta «difesa puntuale». Ciò significa che i sistemi di rilevamento e contrasto devono essere installati direttamente presso una struttura prima che si verifichi un incidente.

Dotare capillarmente di questi dispositivi tutte le infrastrutture critiche e le installazioni militari svizzere richiederebbe quindi risorse considerevoli.

Capaul invita alla cautela anche per quanto riguarda la neutralizzazione vera e propria dei droni. Alcuni corpi di polizia dispongono di strumenti come disturbatori dei segnali radio o GPS, i cosiddetti jammer, e in alcuni casi di dispositivi che lanciano reti.

Far precipitare un drone, però, non è sempre la soluzione migliore.

«L’abbattimento di droni sopra aree abitate o sul perimetro di infrastrutture critiche può, in determinate circostanze, provocare più danni del semplice sorvolo», avverte Capaul.

Un intervento di questo tipo deve quindi essere «valutato con grande attenzione in ogni singolo caso».

L’UFAC non vede rischi per il traffico aereo

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) non considera gli avvistamenti registrati finora una minaccia significativa per lo spazio aereo svizzero.

«Abbiamo preso atto delle segnalazioni. L’UFAC è responsabile della sicurezza del traffico aereo, che al momento non sembra essere messa in pericolo da questi episodi», comunica l’autorità interpellata sull’argomento.

Una delle principali difficoltà riguarda piuttosto l’applicazione delle norme esistenti. «Il problema è che spesso non è possibile identificare il pilota del drone e, di conseguenza, non può essere inflitta alcuna multa».

Esistono già strumenti tecnici per rilevare i droni, ma non tutti i velivoli sono individuabili. «In particolare, i droni non collaborativi, per i quali non è disponibile un’identificazione a distanza, sono difficili da rilevare con i mezzi comunemente impiegati», precisa l’UFAC.

La gestione dei velivoli senza pilota non identificabili e le possibili misure di contrasto continueranno dunque a impegnare le autorità federali. Una commissione interdipartimentale della Confederazione, guidata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, sta attualmente esaminando le questioni ancora aperte.