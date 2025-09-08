  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Insufficienti le misure contro l'assunzione di alcol in gravidanza

SDA

8.9.2025 - 11:41

L'unico comportamento sicuro è rinunciare al consumo totale di alcol per tutta la durata della gravidanza (foto simbolica)
L'unico comportamento sicuro è rinunciare al consumo totale di alcol per tutta la durata della gravidanza (foto simbolica)
Keystone

In Svizzera, ogni anno nascono 1700 neonati affetti dalla sindrome alcolica fetale (FAS), a causa delle lacune nella prevenzione. Lo denuncia Dipendenze Svizzera, in occasione della giornata mondiale dedicata a questo problema che ricorre oggi.

Keystone-SDA

08.09.2025, 11:41

08.09.2025, 11:48

Secondo la fondazione, che ha svolto uno studio su tutte le informazioni presenti in rete al riguardo, vi è carenza di offerte per impedire le conseguenze del consumo di alcol in gravidanza, riconoscerle in anticipo e sostenere le famiglie colpite.

Questa patologia può provocare problemi di apprendimento e di memorizzazione, difficoltà psicomotorie, problemi di comprensione e difficoltà a stabilire interazioni sociali.

In particolare le donne che mostrano un consumo problematico di alcol o una dipendenza e che hanno difficoltà a rinunciarvi durante la gravidanza trovano raramente aiuto o punti di contatto nella loro regione, segnala Dipendenze Svizzera in un comunicato.

Le informazioni presenti in internet sono a volte obsolete e inesatte, non riuscendo quindi a rispondere ai bisogni specifici delle gestanti. Per esempio le donne che hanno continuato a bere senza sapere di essere incinte trovano sia contenuti che minimizzano i rischi, sia altri che invece predicono il peggio.

a fondazione ricorda al proposito che l'unico comportamento sicuro è astenersi da qualsiasi consumo di alcol per tutta la durata dell'attesa.

Dipendenze Svizzera si impegna dunque per aumentare la visibilità delle informazioni affidabili sul tema e delle offerte di sostegno presenti nel nostro paese.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Maxi-incidente in gara, 100 ciclisti feriti in Germania
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Padre nasconde i figli nella natura per 4 anni: la polizia lo uccide. Si cercano due bimbi

Altre notizie

Svizzera. «Il denaro contante è libertà»: «no» a iniziativa, ma «sì» al controprogetto

Svizzera«Il denaro contante è libertà»: «no» a iniziativa, ma «sì» al controprogetto

A Payerne. È in fase di sviluppo la base aerea di armasuisse per gli F-35

A PayerneÈ in fase di sviluppo la base aerea di armasuisse per gli F-35

Svizzera. Posta, Levrat: «Indispensabili discussioni sul futuro»

SvizzeraPosta, Levrat: «Indispensabili discussioni sul futuro»