I lettori di blue News Modifica alla legge sull'AVS: «Gli anziani hanno goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»

Sven Ziegler

25.9.2025

Gli attuali pensionati non ne beneficeranno: solo i futuri anziani riceveranno più soldi.
Gli attuali pensionati non ne beneficeranno: solo i futuri anziani riceveranno più soldi.
Arne Dedert/dpa

La riforma dell'AVS in Consiglio nazionale sta facendo scalpore: mentre molti lettori parlano di «sfacciataggine» e «inganno», altri accolgono con favore la fine dei privilegi. Il dibattito divide giovani e anziani e si sposta ora al Consiglio degli Stati.

Redazione blue News

25.09.2025, 18:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Molti lettori di blue News vedono i pensionati come perdenti e si sentono delusi dai politici.
  • Altri difendono la riforma come una correzione a lungo attesa a favore delle giovani generazioni.
  • Il Consiglio degli Stati deve ora decidere se approvare o modificare la legge.
Mostra di più

Il Consiglio nazionale ha approvato a stretta maggioranza la riforma dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). In futuro, le vedove non riceveranno più una pensione a vita, mentre le coppie sposate potranno contare su nuove rendite. Ma e pensioni già in pagamento rimarranno invariate.

La decisione sta facendo discutere, anche i lettori di blue News.

Numerosi lettori stanno esprimendo il loro disappunto per la proposta. Andi99, anche lui pensionato, spiega: «Ci sentiamo presi in giro. Come coppia sposata, paghiamo più tasse e riceviamo meno AVS rispetto alle coppie conviventi. Se le cose si mettono male, divorziamo e basta».

Anche weitblicker7 considera la soluzione non equa: «Abolire il tetto non ha senso. Le coppie sposate vivono con costi più bassi, il tetto andava semmai solo alzato».

Xenia, invece, sottolinea la difficile situazione degli anziani: «Queste decisioni sono ingiuste e irresponsabili. I pensionati più anziani, in particolare, dipendono dalla pensione».

«I giovani non dovrebbero essere sempre la mucca da mungere»

Altri lettori accolgono con favore la decisione. Zinugrust86 sostiene: «Era ora che i privilegi dei pensionati venissero finalmente esaminati. Per decenni, i cittadini anziani hanno beneficiato di alti tassi di conversione, bassi premi di cassa malati e case a prezzi accessibili».

Pingpong segue una linea simile: «È ora di abolire il fondo pensione per le coppie sposate. Due pensioni sono eque e corrispondono ai contributi versati».

Anche Prigriettio86 vede la riforma come un'equiparazione tra le generazioni: «Anche noi, la generazione dei lavoratori, abbiamo versato per tutta la vita, ma riceveremo molto meno dal secondo pilastro. I giovani non devono essere sempre la mucca da mungere».

Alcuni lettori riconoscono le buone intenzioni, ma criticano l'attuazione. Nussbi scrive: «Da un lato, l'obiettivo è quello di eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi, ma allo stesso tempo si crea una nuova disuguaglianza tra le nuove coppie di pensionati e quelle già esistenti».

Raridi56 chiede: «Anche noi abbiamo versato all'AVS per oltre 45 anni senza interruzioni e riceviamo ogni mese circa 1'100 franchi in meno rispetto alle coppie conviventi. L'uguaglianza sembra diversa!».

Molti pensionati non riceveranno più denaro in futuro.
Molti pensionati non riceveranno più denaro in futuro.
Jan Woitas/dpa

Uri è particolarmente irritato per l'esclusione degli attuali pensionati: «Le coppie sposate che già ricevono una pensione devono essere escluse dalla riforma? Anche noi abbiamo sempre versato al fondo pensione. Ora questi signori e signore hanno davvero preso la palla al balzo».

E RoThue suggerisce che i politici dovrebbero iniziare da loro stessi: «I soldi dovrebbero essere tagliati ai parlamentari e ai consiglieri federali. Poi vorrei vedere se hanno ancora voglia di fare politica».

Svizzera. Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane

SvizzeraFine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane

