Modifica alla legge sull'AVS: «Gli anziani hanno goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»

La riforma dell'AVS in Consiglio nazionale sta facendo scalpore: mentre molti lettori parlano di «sfacciataggine» e «inganno», altri accolgono con favore la fine dei privilegi. Il dibattito divide giovani e anziani e si sposta ora al Consiglio degli Stati.

Il Consiglio nazionale ha approvato a stretta maggioranza la riforma dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). In futuro, le vedove non riceveranno più una pensione a vita, mentre le coppie sposate potranno contare su nuove rendite. Ma e pensioni già in pagamento rimarranno invariate.

La decisione sta facendo discutere, anche i lettori di blue News.

Numerosi lettori stanno esprimendo il loro disappunto per la proposta. Andi99, anche lui pensionato, spiega: «Ci sentiamo presi in giro. Come coppia sposata, paghiamo più tasse e riceviamo meno AVS rispetto alle coppie conviventi. Se le cose si mettono male, divorziamo e basta».

Anche weitblicker7 considera la soluzione non equa: «Abolire il tetto non ha senso. Le coppie sposate vivono con costi più bassi, il tetto andava semmai solo alzato».

Xenia, invece, sottolinea la difficile situazione degli anziani: «Queste decisioni sono ingiuste e irresponsabili. I pensionati più anziani, in particolare, dipendono dalla pensione».

«I giovani non dovrebbero essere sempre la mucca da mungere»

Altri lettori accolgono con favore la decisione. Zinugrust86 sostiene: «Era ora che i privilegi dei pensionati venissero finalmente esaminati. Per decenni, i cittadini anziani hanno beneficiato di alti tassi di conversione, bassi premi di cassa malati e case a prezzi accessibili».

Pingpong segue una linea simile: «È ora di abolire il fondo pensione per le coppie sposate. Due pensioni sono eque e corrispondono ai contributi versati».

Anche Prigriettio86 vede la riforma come un'equiparazione tra le generazioni: «Anche noi, la generazione dei lavoratori, abbiamo versato per tutta la vita, ma riceveremo molto meno dal secondo pilastro. I giovani non devono essere sempre la mucca da mungere».

Alcuni lettori riconoscono le buone intenzioni, ma criticano l'attuazione. Nussbi scrive: «Da un lato, l'obiettivo è quello di eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi, ma allo stesso tempo si crea una nuova disuguaglianza tra le nuove coppie di pensionati e quelle già esistenti».

Raridi56 chiede: «Anche noi abbiamo versato all'AVS per oltre 45 anni senza interruzioni e riceviamo ogni mese circa 1'100 franchi in meno rispetto alle coppie conviventi. L'uguaglianza sembra diversa!».

Uri è particolarmente irritato per l'esclusione degli attuali pensionati: «Le coppie sposate che già ricevono una pensione devono essere escluse dalla riforma? Anche noi abbiamo sempre versato al fondo pensione. Ora questi signori e signore hanno davvero preso la palla al balzo».

E RoThue suggerisce che i politici dovrebbero iniziare da loro stessi: «I soldi dovrebbero essere tagliati ai parlamentari e ai consiglieri federali. Poi vorrei vedere se hanno ancora voglia di fare politica».