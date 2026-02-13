Con l’aumento del traffico estivo cresce anche il rischio di code sulle autostrade svizzere. È proprio in questi momenti che la corsia di emergenza diventa decisiva. Il TCS ricorda che deve essere creata già quando si procede a passo d’uomo, e non soltanto all’arrivo di lampeggianti e sirene.

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Hai fretta? blue News riassume per te Con l’aumento del traffico estivo, il TCS ricorda che sulle autostrade svizzere il corridoio per i mezzi di soccorso deve essere formato già quando si procede a passo d’uomo, senza aspettare lampeggianti e sirene.

I veicoli sulla corsia di sinistra devono spostarsi a sinistra, mentre tutti gli altri devono accostare a destra.

Nei centri abitati occorre invece liberare la carreggiata con la massima prudenza.

Una reazione tempestiva può far risparmiare secondi preziosi ai soccorritori e contribuire a salvare vite. Riepilogo creato con

Lampeggianti, sirene e, davanti ai mezzi di soccorso, una lunga colonna di automobili.

In situazioni come queste ogni secondo conta. Per consentire a pompieri, ambulanze e polizia di raggiungere il luogo dell’incidente nel minor tempo possibile, gli automobilisti devono lasciare libero il passaggio.

In Svizzera, dal 1° gennaio 2021, la corsia di emergenza è obbligatoria per legge sulle autostrade e sulle semiautostrade. Durante l’estate, con l’aumento delle partenze per le vacanze, le code sono spesso inevitabili. È proprio allora che diventa fondamentale creare tempestivamente un corridoio per i mezzi di soccorso.

Molti conducenti sanno che la corsia di emergenza deve essere formata. Nella pratica, però, spesso si spostano soltanto quando il veicolo di soccorso è già in arrivo.

Un comportamento da evitare, avverte il Touring Club Svizzero (TCS).

Reagire già quando si procede a passo d’uomo

Non appena il traffico in autostrada comincia a rallentare, gli automobilisti dovrebbero prepararsi. «In caso di traffico congestionato, la corsia di emergenza dovrebbe essere formata al più tardi quando si procede a passo d’uomo», spiega il TCS.

La regola è semplice: i veicoli sulla corsia di sinistra devono spostarsi il più possibile verso sinistra, mentre tutti gli altri devono accostare a destra. In questo modo, tra la corsia di sinistra e quella adiacente si crea uno spazio libero per i mezzi di soccorso.

La corsia di emergenza laterale dovrebbe invece restare, in linea di principio, sempre sgombra.

In presenza di due corsie, I veicoli sulla corsia di sinistra devono spostarsi a sinistra, mentre tutti gli altri devono accostare a destra. www.imago-images.de

Secondo le osservazioni del TCS, gli errori più frequenti sono due: «È problematico quando il corridoio è troppo stretto oppure viene creato troppo tardi».

In entrambi i casi si perde tempo prezioso. Più tardi si forma il passaggio, più diventa difficile per i veicoli creare spazio sufficiente. Per questo gli esperti raccomandano di non aspettare di vedere i lampeggianti o di sentire la sirena.

Nei centri abitati valgono regole diverse

All’interno dei centri abitati non è necessario creare una corsia di emergenza nel senso classico del termine. I mezzi di soccorso devono comunque poter transitare senza ostacoli.

«Non appena si percepisce un veicolo di soccorso con lampeggianti e sirena, bisogna liberare la carreggiata», afferma il TCS.

«Se necessario, e con la dovuta prudenza, si può salire sul marciapiede o spostarsi su un’altra superficie transitabile. Naturalmente occorre prestare attenzione a pedoni e ciclisti».

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In casi eccezionali, precisa il TCS, è persino possibile derogare temporaneamente ad alcune regole della circolazione.

«Se necessario, si può oltrepassare un semaforo rosso per portare il proprio veicolo in una zona sicura e permettere al mezzo di soccorso di passare».

Anche in questo caso è richiesta la massima cautela, soprattutto nei confronti di ciclisti, autobus e tram.

Pochissime differenze tra le regioni

Il TCS non è in grado di stabilire se gli automobilisti di alcune regioni siano meglio preparati di altri a creare la corsia di emergenza.

Anche nel confronto internazionale le norme variano poco. «In linea di principio, le regole sono simili. Esistono però alcune differenze per quanto riguarda l’utilizzo della corsia di emergenza laterale», spiega il TCS.

In Paesi come Svizzera, Germania e Austria, durante la formazione del corridoio di emergenza è generalmente consentito occupare temporaneamente la corsia laterale.

Nel 2024 si sono verificati 17'535 incidenti

I dati più recenti, relativi al 2024, indicano che in Svizzera si sono verificati 17'535 incidenti stradali con danni alle persone. In questi casi, di norma, intervengono i servizi di soccorso.

Nello stesso anno 3'792 persone sono rimaste gravemente ferite e 250 hanno perso la vita.

Al momento né il TCS né l’Ufficio federale delle strade dispongono di statistiche precise su quante volte i soccorsi siano riusciti ad arrivare puntualmente grazie alla presenza di una corsia di emergenza, o abbiano invece subito ritardi per la sua assenza.

Una cosa, però, è certa: una corsia di emergenza può salvare vite. E questo dovrebbe essere un motivo sufficiente per spostarsi per tempo quando il traffico rallenta o si forma una coda.