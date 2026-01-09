"Sono dell'idea che non ci si possa scusare da soli. Ci si può scusare solo con le persone colpite": L'ex consigliere federale Moritz Leuenberger. Immagine: Keystone

Nell'autunno del 2001 la Svizzera è stata scossa da diverse catastrofi. In qualità di presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger divenne il consolatore della nazione. Il 79enne guarda al passato e traccia un parallelo con la situazione attuale.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'11 settembre, il grounding di Swissair, la furia omicida nel consiglio cantonale di Zugo, lo schianto di un aereo Crossair e l'incendio nel tunnel del Gottardo: nell'autunno 2001, le catastrofi scuotevano la Svizzera con cadenza settimanale.

In qualità di presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger ha cercato di dare voce al dolore.

In un'intervista rilasciata a blue News, il 79enne ex consigliere federale guarda al passato, fa dei paralleli con la situazione attuale e parla dell'importanza della giornata di lutto nazionale per le vittime dell'incendio di Crans Montana.

«Non ho fatto tutto in modo perfetto. In momenti come questi si è inevitabilmente anche persone con delle fragilità. Ma questo viene anche perdonato», ha dichiarato Leuenberger. Mostra di più

Signor Leuenberger, cosa le è passato per la testa quando ha saputo del disastro di Crans-Montana?

La prima cosa che ho pensato sono state le persone morte nell'incendio e i loro genitori. Ti metti nei loro panni. È così che si solidarizza con le vittime. Solo in seguito mi sono chiesto con più insistenza: cosa significa questa catastrofe per la Svizzera? Dopo un simile inferno, l'intero Paese non solo viene colpito, ma si trova presto sul banco degli imputati dal punto di vista morale. Questo può scatenare sentimenti di vergogna, persino di colpa.

Come ha vissuto l'atmosfera in Svizzera da allora?

Come molti altri, sento la solidarietà e la sofferenza della gente nel nostro Paese.

Secondo lei, qual è il ruolo della politica in un momento di lutto nazionale?

In una situazione così eccezionale, è importante che i politici si facciano avanti e diano voce alle persone colpite. Innanzitutto le vittime dirette e le loro famiglie. Ma anche molti altri stanno soffrendo. È nostro compito dare loro voce. Come politico, devo esprimere a parole ciò che molte persone sentono ma che non sono in grado di esprimere pubblicamente.

Il presidente Guy Parmelin si è recato a Crans-Montana il 1° gennaio, il Consigliere federale Beat Jans due giorni dopo. Perché è importante che il Governo mostri rapidamente la sua presenza in questi momenti?

La preoccupazione è visibile e non consiste solo in un comunicato. La presenza fisica dei rappresentanti politici è attesa dall'opinione pubblica, anche se è principalmente simbolica.

Oggi, venerdì 9 gennaio c'è la giornata di lutto nazionale per le vittime dell'incendio. Quanto sono importanti queste commemorazioni pubbliche?

Avverto un dolore collettivo in tutta la Svizzera. Tutti noi soffriamo con le vittime dell'incendio, le loro famiglie e i loro cari. Piangendo insieme, ci confortiamo a vicenda e ci diamo forza l'un l'altro. Vogliamo stare insieme e condividere il nostro dolore.

Quando lei era presidente della Confederazione nel 2001, la Svizzera è stata scossa da diverse catastrofi nel giro di poco tempo: l'11 settembre, l'attentato al parlamento di Zugo, l'incidente aereo di Crossair e l'incendio nel tunnel del Gottardo. Come politico, lei ha dovuto affrontare l'opinione pubblica di allora. È stato facile per lei?

Certo che no. Ma è il lavoro di un presidente della Confederazione e mi sono identificato con esso. Non ho continuato a pensare in quel momento: «Oh, adesso la situazione è difficile per me». A volte ho persino sentito come un privilegio il fatto di potermi alzare e parlare pubblicamente dei miei sentimenti. Molte altre persone hanno dovuto affrontarlo da sole.

Non ha mai avuto paura di scoppiare a piangere in pubblico?

Non mi è mai successo come politico. Ma non sarebbe stata una vergogna mostrare emozioni in pubblico. È però importante non fermarsi lì: in una situazione così inquietante, le persone hanno diritto a spiegazioni e a una chiara contestualizzazione.

Il presidente Moritz Leuenberger il 25 ottobre 2001: parla con Mauro Chinotti, sindaco di Airolo, davanti all'ingresso del tunnel del Gottardo. Il giorno prima, in seguito a una collisione tra due camion, è scoppiato un incendio nel tunnel di 15 chilometri. Undici persone hanno perso la vita nell'incidente. Immagine: Keystone

Molti svizzeri dicono che lei è stato molto prudente durante le settimane buie dell'autunno 2001. Come ha fatto a trovare le parole giuste allora?

Non sono sgorgate semplicemente così. Prima di un intervento di questo tipo ho riflettuto a lungo e parlato con persone diverse. Mi sono confrontato con loro, anche per fare chiarezza dentro di me e trovare poi le parole giuste.

Dopo l'attentato al Gran Consiglio di Zugo, durante il tragitto verso la sede ho telefonato a un amico psichiatra. Abbiamo parlato dell'abbassamento delle soglie nell'uso della violenza nella società odierna, e questi pensieri li ho poi inseriti nel mio discorso.

Dopo l'incidente aereo, invece, ho parlato con mio padre: la sua espressione «il rischio ha preso forma» l'ho poi ripresa. Gli interventi, dunque, non li ho preparati da solo, chiuso in una stanza.

Come è riuscito a mantenere la lucidità in questi momenti?

È uno dei compiti di un politico. Anche se non ero sempre così calmo e lucido dentro di me come poteva sembrare dall'esterno.

In un'intervista rilasciata a Blue News nel 2021, lei ha dichiarato: «È stato certamente un periodo stressante, ma la mia capacità di funzionamento non è stata compromessa. Al contrario: ero più vigile e concentrato che in tempi normali». È possibile che lei sia più resistente di altre persone?

No, certamente no.

Ma?

Erano momenti in cui mi identificavo al 100% con il mio ruolo politico. Non avevo più la distanza ironica che ho di solito. Mi sono concentrato di conseguenza. Per questo servono la testa e il cuore.

Cosa significa in concreto?

Non si possono delegare compiti come questo. Non si percepisce un'autentica solidarietà quando in queste situazioni i discorsi vengono letti di getto e tutti si rendono conto che il testo proviene da un'agenzia di pubbliche relazioni. Dichiarazioni come «Il nostro pensiero va alle vittime» non sono di per sé negative. Ma sono modelli di cui diffidavo.

Cosa ha invece fatto?

In queste situazioni eccezionali, è estremamente importante trovare le proprie parole personali. Suona sempre più genuino. E se capita un lapsus o un errore, tutti capiscono.

«Non finirà mai?»: Lei si è rivolto ai media con queste parole il 25 novembre 2001, dopo l'incidente del volo Crossair 3597 nei pressi di Bassersdorf, nel Canton Zurigo.

Sì, questa frase è stata criticata da alcuni media. Ma con quella frase ho espresso un sentimento che molte persone in Svizzera hanno provato in quel momento.

Come ha affrontato personalmente il peso emotivo degli eventi dell'autunno 2001?

Non sono mai stato solo. Ero circondato dai miei colleghi, dai membri del Consiglio federale - all'epoca avevamo un ottimo rapporto di lavoro - e non da ultimo dalla mia famiglia.

Ci sono cose che oggi farebbe in modo diverso?

Non ho fatto tutto alla perfezione. In momenti come questo, si resta persone con le proprie debolezze, e anche per questo si viene perdonati. Ricordo bene come, dopo l'incendio nella galleria del Gottardo nell'ottobre 2001, sono stato sul posto solo il giorno dopo.

Perché è stato un problema?

Avrei dovuto recarmi immediatamente in loco. Invece, alla prima conferenza stampa a Berna, dissi che avrei solo intralciato le persone impegnate nella bonifica del sito. È stato un errore di valutazione che non è andato giù, soprattutto in Ticino.

Che cosa ha imparato da questo?

Dopo l'attentato al parlamento di Zugo, mi sono recato lì la mattina stessa, anche se quel giorno il Presidente del Senegal era in visita di Stato in Svizzera e io viaggiavo con lui verso Losanna. Mi sono scusato con lui e gli ho detto che dovevo lasciarlo e recarmi immediatamente sul luogo dell'attentato.

Lei ha detto che quella di Zugo è stata per lei la peggiore di tutte le catastrofi del 2001. Perché?

È stato un crimine premeditato, un omicidio di 14 membri del governo e del parlamento, tra cui alcuni di cui ero amico. È stato anche un attacco alla nostra democrazia diretta, con parlamenti aperti e visitabili da chiunque.

Il Presidente della Confederazione Moritz Leuenberger tiene in mano una rosa durante la commemorazione delle vittime della follia omicida nel Consiglio cantonale di Zugo. L'assassino Friedrich Leibacher sparò a 14 politici il 27 settembre 2001 e poi si tolse la vita. Immagine: Keystone

Quanto è importante per i politici saper chiedere scusa?

Sono dell'idea che non ci si possa scusare da soli. Si può solo chiedere alle persone colpite di essere scusati. Solo loro possono accettarle o rifiutarle. Questa è una grande differenza.

Ma si può e si deve almeno ammettere gli errori, giusto?

È vero. Ma non è sempre facile. Vi faccio un esempio: La notte del 1° luglio 2002, un aereo russo e uno tedesco si scontrarono sopra Überlingen, in Germania. L'incidente causò 71 vittime, di cui 49 bambini. Furono individuati errori strutturali e umani, in particolare presso l'operatore svizzero di controllo del traffico aereo Skyguide. Quando ho cercato di ammettere questo fatto alla cerimonia commemorativa di Überlingen, il Dipartimento delle Finanze si è opposto.

Perché?

C'era il timore che ciò potesse comportare richieste di risarcimento da parte dei parenti delle vittime. Ciononostante, ho fatto di questi errori il tema del mio discorso. In quel momento, ho pensato che fosse più importante farsi avanti come politico e assumersi le proprie responsabilità.

Nel 2011 ha parlato al quotidiano Tages-Anzeiger dell'attacco terroristico a New York. Ha detto: «Come politico, non posso lasciare che le mie emozioni abbiano la meglio su di me. Devo anche classificare e spiegare un evento, e devo indicare delle prospettive. È importante trarre lezioni da un disastro o da un incidente».

Ancora oggi la vedo così. Abbiamo superato in breve tempo le crisi dell'autunno 2001 e abbiamo imparato da esse. Al Gottardo, le resistenze alle norme di circolazione per gli autocarri, programmate da tempo, sono scomparse. Dopo l'attentato di Zugo, i parlamenti sono stati protetti meglio e il Canton Zugo ha nominato un difensore civico. L'aggressore ha agito per rabbia contro lo Stato, dove non ha trovato alcun interlocutore per le sue preoccupazioni.

Quali lezioni si trarranno da Crans-Montana?

Posso solo sperare che da tutto questo si traggano davvero delle lezioni. Ad esempio sull'effetto preventivo dell'assicurazione obbligatoria sugli edifici, ma anche sul fatto che la comunicazione politica non può essere delegata a un'agenzia di pubbliche relazioni. E che si diventi un po' più autocritici, senza dare sempre per scontato che nel nostro Paese tutto sia organizzato nel migliore dei modi.

Il periodo trascorso in Consiglio federale ha cambiato la sua visione della morte e il modo di affrontarla?

Probabilmente non è tanto il tempo trascorso in Consiglio federale ad aver cambiato questo atteggiamento, quanto piuttosto la mia età.

Crede che il tempo guarisca tutte le ferite?

No, non lo fa. Chi perde un figlio non lo supera mai.