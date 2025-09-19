  1. Clienti privati
Svizzera È morto il consigliere nazionale democentrista Alfred Heer

SDA

19.9.2025 - 14:06

Alfred Heer tra i banchi del Consiglio Nazionale.
Alfred Heer tra i banchi del Consiglio Nazionale.
Keystone

Il consigliere nazionale zurighese Alfred Heer, dell'UDC, è morto la notte scorsa a Zurigo all'età di 63 anni. Lo ha comunicato a Keystone-ATS la polizia cittadina, confermando notizie apparse sulla stampa locale.

Keystone-SDA

19.09.2025, 14:06

19.09.2025, 14:14

Di nazionalità svizzera e italiana, Heer era in carica dal 2007. Secondo quanto riferito da 20 Minuten, che cita fonti di polizia, il deputato sarebbe deceduto in seguito a un problema medico in una via laterale della Langstrasse. I soccorritori, giunti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso del politico. Sull'accaduto verrà aperta un'indagine.

Heer è stato per tanti anni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio d'Europa. È entrato in politica nel 1994 con l'elezione nel Consiglio comunale della città di Zurigo, poi è stato membro del Gran Consiglio e dal 2007 sedeva in Consiglio nazionale. Nel 2011 è stato eletto al Consiglio d'Europa.

Il commosso ricordo di Rösti

Il consigliere federale Albert Rösti, raggiunto dalla notizia del decesso proprio mentre si accingeva a prendere la parola per la consueta conferenza stampa del Consiglio federale, ha ricordato – visibilmente commosso – il suo fidato collaboratore e collega per molti anni nella Berna federale. «Sento il forte bisogno di porgere le mie condoglianze ai suoi familiari e di augurare loro tanta forza», ha detto il responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

