Svizzera È morto Walter «Jesy» Sutter, il fratello della consigliera federale Karin Keller-Sutter

SDA

14.10.2025 - 08:07

Karin Keller-Sutter non non parteciperà da mercoledì a venerdì alle assemblee annuali del Fondo monetario internazionale e del Gruppo della Banca mondiale a Washington. (Immagine d'archivio)
Keystone

Il fratello della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, Walter «Jesy» Sutter, è morto la settimana scorsa all'età di 75 anni, indica un annuncio funebre pubblicato oggi dal quotidiano St. Galler Tagblatt. Il funerale si terrà venerdì.

Keystone-SDA

14.10.2025, 08:07

14.10.2025, 08:19

«Un uomo pieno di calore, umorismo e cordialità ci ha lasciati. La sua risata risuona nei nostri ricordi e porta molto umorismo in cielo», recita il necrologio. «È con amore e profonda gratitudine per i tanti anni trascorsi insieme che la famiglia e gli amici se ne congedano».

Il funerale è previsto venerdì mattina a Wil (SG). L'inumazione dell'urna avverrà in forma più ristretta, alla presenza dei familiari.

Parmelin a Washington

Walter «Jesy» Sutter era conosciuto nella regione, in particolare grazie alla sua lunga attività di giornalista presso il quotidiano locale Wiler Nachrichten.

In seguito della scomparsa del fratello, Karin Keller-Sutter, responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF), non parteciperà da mercoledì a venerdì alle assemblee annuali del Fondo monetario internazionale e del Gruppo della Banca mondiale a Washington. Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, assumerà la guida della delegazione svizzera durante questi incontri.

La segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Daniela Stoffel rappresenterà la presidente della Confederazione nelle riunioni di competenza del DFF.

