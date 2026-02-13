Il 18enne stava percorrendo la strada principale quando, stando ai primi accertamenti, avrebbe urtato diversi oggetti, senza che fossero coinvolti altri utenti della strada.

Il ragazzo ha riportato ferite di media gravità.

Hanno prestato le prime cure gli agenti dell'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), un'équipe del servizio di soccorso e un medico d'urgenza di Spino. In seguito il giovane è stato elitrasportato dalla Rega all'ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

La polizia cantonale e il Ministero pubblico retici stanno accertando la dinamica esatta dell'incidente.