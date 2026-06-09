L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato recuperato da un elicottero della REGA con un verricello. L'incidente è avvenuto verso le 11.15 a Plan Crastaloz. Il 58enne ha perso il controllo in curva, è scivolato sulla corsia opposta e ha colpito un albero. È poi stato sbalzato per sei metri. Il servizio di soccorso di Muestair ha prestato le prime cure. La REGA lo ha trasportato all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. La strada è stata chiusa. La polizia cantonale sta accertando le cause dell'incidente.