Un motociclista 48enne è morto ieri mattina in seguito a un incidente avvenuto a Rossinière, nel canton Vaud. Lo sventurato si è scontrato con un furgone ed è deceduto sul luogo dell'impatto.

L'episodio si è verificato nella zona conosciuta col nome di La Chaudanne, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Da quanto è emerso dai primi accertamenti, lo scontro è avvenuto quando il furgone ha cercato di svoltare a sinistra mentre il centauro era in fase di sorpasso.

Dopo l'impatto il 48enne svizzero, domiciliato nella regione, è finito violentemente sull'asfalto. Ogni soccorso è risultato vano.