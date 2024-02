La gioia popolare al momento della pubblicazione dei risultati della votazione sull'appartenenza cantonale, il 28 marzo 2021 Keystone

Nuovo passo avanti in vista del passaggio di Moutier dal canton Berna al Giura. La Commissione delle istituzioni politiche e delle relazioni esterne (CIRE) del Gran consiglio bernese ha fatto sapere oggi di aver approvato il concordato sul trasferimento del comune.

Ora tocca al legislativo bernese esprimersi (e a quello giurassiano, ndr.). L'oggetto sarà esaminato durante la sessione primaverile. La popolazione dei due cantoni sarà chiamata alle urne in settembre. In seguito toccherà alle Camere federali approvare il trasferimento, che dovrebbe essere effettivo nel 2026.

In una nota, la CIRE «deplora» il fatto che Moutier abbia deciso – in una votazione nel 2021 – di lasciare Berna per trasferirsi nel Canton Giura. Ma afferma di rispettare questa decisione «presa democraticamente» e di rallegrarsi del fatto che ciò metterà fine alla Questione giurassiana da un punto di vista istituzionale.

Per la commissione, il concordato sul trasferimento negoziato da Berna e Delémont, giudicato «equilibrato», rappresenta «un momento storico». «Si tratta – afferma ancora la CIRE – di un esempio di processo democratico da seguire in caso di cambiamento territoriale».

fc, ats