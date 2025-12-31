  1. Clienti privati
31 dicembre 2025 Giorno storico per Moutier, si prepara a festeggiare il suo passaggio al Giura

SDA

31.12.2025 - 09:34

Le bandiere giurassiane sventoleranno sicuramente in gran numero allo scoccare della mezzanotte.
Le bandiere giurassiane sventoleranno sicuramente in gran numero allo scoccare della mezzanotte.
Keystone

Dopo decenni di accese discussioni e polemiche, lo storico momento è giunto: Moutier, con i suoi 7'300 abitanti, allo scoccare di mezzanotte passa dal Canton Berna al Giura. Un banchetto, un corteo, torce e uno spettacolo di suoni e luci accompagneranno il cambiamento.

Keystone-SDA

31.12.2025, 09:34

31.12.2025, 10:29

Elezioni cantonali. Il PS conquista la maggioranza nel Governo giurassiano

Elezioni cantonaliIl PS conquista la maggioranza nel Governo giurassiano

Diverse migliaia di persone sono attese per partecipare alla «Nuit pour l'histoire» (Notte per la storia), lo slogan che gli organizzatori hanno scelto per celebrare il passaggio cantonale, che avviene a quasi cinque anni dal voto popolare.

A dare il La sarà un momento ufficiale alle 16:45 davanti al Municipio, in presenza di rappresentanti delle autorità municipali, del governo giurassiano e del comitato Moutier Ville jurassienne. Seguirà un banchetto con oltre 1'200 presenti.

Spettacolo di suoni e luci

Un corteo con torce partirà poi alle 22:30 per attraversare le vie del centro città, dove uno spettacolo di suoni e luci accompagnerà gli ultimi istanti di Moutier quale realtà bernese. Lo spettacolare evento è stato concepito come un omaggio alla storia e al cammino percorso per arrivare al tanto agognato cambio di cantone.

Sicuramente la folla parteciperà al conto alla rovescia per poi festeggiare il nuovo anno assieme all'abbraccio del nuovo cantone. Per i più nottambuli, si potrà ballare grazie alla musica proposta dai DJ. Gli esercizi pubblici possono restare aperti tutta la notte.

Niente antiseparatisti

Anche se tutta la popolazione di Moutier è invitata a partecipare alla manifestazione, pensata per essere più una festa che un evento politico, è poco probabile che gli antiseparatisti si uniscano ai bagordi. Per una parte degli oppositori, lo scoccare della mezzanotte verrà vissuto come una sorta di lutto per l'addio al canton Berna.

