Johann a Muestair. Lo ha anticipato martedì da SRF. Contro il sacerdote erano state mosse diverse denunce relative a reati sessuali in Svizzera e in Germania. Quanto emerso in Svizzera sarebbe però già prescritto o non rilevante dal punto di vista penale. Anche i crimini che si sarebbero verificati in Germania sarebbero in gran parte caduti in prescrizione. La diocesi di Coira, in attesa delle motivazioni, mantiene in vigore misure cautelari. Il procedimento canonico è ancora in vigore.