ElezioniMunicipio di Zurigo, il Verde Glättli strappa una poltrona al PLR
SDA
8.3.2026 - 20:58
Il consigliere nazionale Balthasar Glättli, ex presidente dei Verdi svizzeri, strappa una poltrona nel municipio di Zurigo al PLR, rafforzando la maggioranza rosso-verde. Raphael Golta (PS) è inoltre in testa per la ereditare la poltrona di sindaco da Corine Mauch.
In base ai dati definitivi, il PS conserva quattro poltrone, rinnovando quelle di due partenti nell'esecutivo della più grande città svizzera. I Verdi salgono a tre municipali. Il PLR ne conserva soltanto uno e un altro rimane ai Verdi Liberali.