Elezioni Municipio di Zurigo, il Verde Glättli strappa una poltrona al PLR

SDA

8.3.2026 - 20:58

Il consigliere nazionale Balthasar Glaettli (a destra nella foto), già presidente dei Verdi svizzeri, fa la sua entrata nel municipio di Zurigo e assieme agli uscenti Karin Rykart e Daniel Leupi rafforza la maggioranza rosso-verde nell'esecutivo.
Keystone

Il consigliere nazionale Balthasar Glättli, ex presidente dei Verdi svizzeri, strappa una poltrona nel municipio di Zurigo al PLR, rafforzando la maggioranza rosso-verde. Raphael Golta (PS) è inoltre in testa per la ereditare la poltrona di sindaco da Corine Mauch.

Keystone-SDA

08.03.2026, 20:58

08.03.2026, 21:04

In base ai dati definitivi, il PS conserva quattro poltrone, rinnovando quelle di due partenti nell'esecutivo della più grande città svizzera. I Verdi salgono a tre municipali. Il PLR ne conserva soltanto uno e un altro rimane ai Verdi Liberali.

