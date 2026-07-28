Condannato in primo grado per frode fiscale e assistenziale, un pensionato bernese è morto poco prima del processo d’appello. Il procedimento contro il 77enne sarà archiviato, ma resta da stabilire che cosa accadrà ai beni sequestrati.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 77enne è deceduto poche settimane prima dell'udienza presso il tribunale bernese di seconda istanza.

A causa della sua morte, la sentenza di primo grado non potrà più diventare definitiva.

Continuano a risultare introvabili 130 lingotti d'oro, acquistati dall'uomo nel 2020, per un peso complessivo di 32,5 chilogrammi. Riepilogo creato con

Il caso del pensionato bernese gravato da ingenti debiti fiscali si chiude senza una sentenza definitiva.

L’uomo, 77 anni, è morto il 17 giugno, poche settimane prima dell’udienza davanti al tribunale, fissata per il 4 agosto, come riferisce la «Berner Zeitung».

Nel 2024 il Tribunale penale economico lo aveva condannato in primo grado a quattro anni e nove mesi di carcere e al pagamento di un milione di franchi. Secondo l’accusa per anni non avrebbe versato le imposte, percependo nel contempo prestazioni complementari e aiuti sociali.

I crediti complessivi della Confederazione, del Cantone e della Città ammontavano a 16,5 milioni di franchi. Poiché l’uomo aveva impugnato la sentenza, la condanna non era ancora passata in giudicato.

Il mistero sui lingotti

A seguito della sua morte, il procedimento penale sarà archiviato.

Il tribunale dovrà però ancora stabilire che cosa accadrà ai beni sequestrati. Tra questi figurano due Porsche, una Volkswagen Golf, diversi articoli di lusso e quattro conti bancari con disponibilità complessive superiori a un milione di franchi.

Resta inoltre irrisolto il mistero dei 130 lingotti d’oro da 250 grammi ciascuno. Secondo una ricevuta, nel 2020 l’uomo aveva acquistato complessivamente 32,5 chilogrammi d’oro per 1,6 milioni di franchi. Finora, però, le autorità non sono riuscite a ritrovare i lingotti.

L’ex moglie dell’uomo, a sua volta imputata, dovrà invece continuare a rispondere delle accuse. Nei suoi confronti vale la presunzione d’innocenza.

Le borse di lusso avrebbero potuto essere messe all’asta

Già nel 2024 erano emersi i dettagli dei beni di lusso sequestrati al pensionato. Come reso noto allora, tra gli oggetti confiscati figuravano circa 200 borse.

Una volta pronunciata una decisione definitiva, questi beni avrebbero potuto essere venduti per coprire almeno in parte le somme ancora dovute.

Per operazioni di questo tipo, il Cantone può ricorrere anche alla piattaforma d’aste E-Gant.

Dopo la morte dell’imputato, occorrerà però chiarire quali beni saranno acquisiti dallo Stato e quali confluiranno invece nell’asse ereditario, che sarà liquidato dall’ufficio dei fallimenti.