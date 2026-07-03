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Navigazione, SNL contro il Cantone
Passaggio di consegne al cambio di orario
tipress
La Società di navigazione di Lugano (SNL) ritiene...
La Società di navigazione di Lugano (SNL) ritiene inaccettabile la decisione unilaterale del Consiglio di Stato di affidare alle Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) il servizio di navigazione sul Lago Maggiore. In una nota diffusa venerdì, SNL esprime profonda preoccupazione per la decisione del Governo di porre fine al progetto avviato nel 2022. La società conferma la propria disponibilità a un tavolo di lavoro con Cantone, Comuni, Confederazione, e controparti italiane. Il Governo, in un comunicato di venerdì, dal canto suo conferma la creazione di un tavolo di lavoro per il nuovo progetto, che partirà dal cambio di orario in dicembre.