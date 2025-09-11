  1. Clienti privati
Neuchâtel Arriva il via libera da Berna per uccidere quattro lupi a La Brévine

SDA

11.9.2025 - 12:05

Il Cantone di Neuchâtel ha ricevuto l'autorizzazione federale per uccidere quattro lupi del branco della valle della Brévine.

Tale misura fa seguito alla predazione di sei bovini e al ferimento di altri cinque nella zona nel corso delle ultime settimane.

«Dopo aver ricevuto l'accordo dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), lo Stato di Neuchâtel autorizza la regolazione parziale del branco della valle della Brévine», si legge in una nota odierna del Cantone che intende «prevenire i danni causati agli animali da reddito».

Dal 6 agosto scorso ad oggi, sette bovini sono stati uccisi e cinque feriti sul territorio del branco nel corso di sette attacchi distinti. Fra i capi in questione, si contano undici giovenche e un vitello di tre giorni.

