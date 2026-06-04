Daniel Rossellat, presidente di Capitale culturale Svizzera, si congratula con la vicesindaca di Aarau Suzanne Marclay-Merz. Keystone

Aarau sarà la Capitale culturale della Svizzera nel 2030, ha annunciato a Berna l'associazione «Capitale culturale Svizzera» (CCS). La città si è imposta su Thun, Bellinzona e Lugano (insieme a Mendrisio e Locarno).

Keystone-SDA SDA

Suzanne Marclay-Merz, vicesindaca di Aarau e responsabile comunale di cultura e sport, ha appreso la notizia insieme alla delegazione della città. «È un grande onore, una grande responsabilità e una gioia immensa», ha dichiarato.

Per Aarau si tratta di una «meravigliosa opportunità» per aumentare la visibilità della città, ha poi aggiunto all'agenzia Keystone-ATS. «Ci permette di creare legami più forti all'interno della città tra economia, cultura e popolazione».

In questo modo la città potrà anche farsi conoscere meglio in tutta la Svizzera. «Abbiamo una scena culturale fantastica e ora vogliamo renderla ancora più nota».

Al Ticino toccherà, probabilmente, nel 2033

Sul modello delle Capitali europee della cultura, d'ora in poi ogni tre anni verrà designata una capitale culturale svizzera. Questa dovrà organizzare grandi eventi culturali e avere un'influenza che vada oltre i confini della propria regione.

La prima capitale culturale del Paese sarà La Chaux-de-Fonds nel 2027.

Anche le due candidature provenienti dalla Svizzera italiana hanno convinto la giuria.

«Il potenziale della Svizzera italiana è enorme e deve assolutamente essere sfruttato», ha dichiarato il presidente della CCS Daniel Rossellat. Sulla base dei risultati del processo di selezione, il comitato darà priorità a questa regione per la prossima edizione.

Se entro la fine del 2027 una o più città dalla Svizzera italiana manifesteranno il proprio interesse a diventare «Capitale culturale Svizzera», l'edizione 2033 si terrà in un'area urbana sudalpina, è stato sottolineato.