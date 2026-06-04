  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Una meravigliosa opportunità» Né Bellinzona, né Lugano: sarà Aarau la capitale culturale della Svizzera nel 2030

SDA

4.6.2026 - 13:35

Daniel Rossellat, presidente di Capitale culturale Svizzera, si congratula con la vicesindaca di Aarau Suzanne Marclay-Merz.
Daniel Rossellat, presidente di Capitale culturale Svizzera, si congratula con la vicesindaca di Aarau Suzanne Marclay-Merz.
Keystone

Aarau sarà la Capitale culturale della Svizzera nel 2030, ha annunciato a Berna l'associazione «Capitale culturale Svizzera» (CCS). La città si è imposta su Thun, Bellinzona e Lugano (insieme a Mendrisio e Locarno).

Keystone-SDA

04.06.2026, 13:35

04.06.2026, 14:23

Suzanne Marclay-Merz, vicesindaca di Aarau e responsabile comunale di cultura e sport, ha appreso la notizia insieme alla delegazione della città. «È un grande onore, una grande responsabilità e una gioia immensa», ha dichiarato.

Per Aarau si tratta di una «meravigliosa opportunità» per aumentare la visibilità della città, ha poi aggiunto all'agenzia Keystone-ATS. «Ci permette di creare legami più forti all'interno della città tra economia, cultura e popolazione».

In questo modo la città potrà anche farsi conoscere meglio in tutta la Svizzera. «Abbiamo una scena culturale fantastica e ora vogliamo renderla ancora più nota».

Al Ticino toccherà, probabilmente, nel 2033

Sul modello delle Capitali europee della cultura, d'ora in poi ogni tre anni verrà designata una capitale culturale svizzera. Questa dovrà organizzare grandi eventi culturali e avere un'influenza che vada oltre i confini della propria regione.

La prima capitale culturale del Paese sarà La Chaux-de-Fonds nel 2027.

Anche le due candidature provenienti dalla Svizzera italiana hanno convinto la giuria.

«Il potenziale della Svizzera italiana è enorme e deve assolutamente essere sfruttato», ha dichiarato il presidente della CCS Daniel Rossellat. Sulla base dei risultati del processo di selezione, il comitato darà priorità a questa regione per la prossima edizione.

Se entro la fine del 2027 una o più città dalla Svizzera italiana manifesteranno il proprio interesse a diventare «Capitale culturale Svizzera», l'edizione 2033 si terrà in un'area urbana sudalpina, è stato sottolineato.

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Anziana con deambulatore beccata a 42 km/h, ecco com'è stato possibile
Yann Sommer verso un club portoghese, ma... non per giocarci
Cacciati per ristrutturare, ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese
Il PS non lo vuole: Daniel Jositsch lascia il partito e annuncia la ricandidatura

Altre notizie

In vista delle elezioni 2027. Il PS non lo vuole: Daniel Jositsch lascia il partito e annuncia la ricandidatura

In vista delle elezioni 2027Il PS non lo vuole: Daniel Jositsch lascia il partito e annuncia la ricandidatura

Dal 15 al 17 giugno. Ecco quanti soldati svizzeri sono impiegati per la sicurezza durante il G7 di Évian, a cui la Svizzera non partecipa

Dal 15 al 17 giugnoEcco quanti soldati svizzeri sono impiegati per la sicurezza durante il G7 di Évian, a cui la Svizzera non partecipa

Riorganizzazione. La Posta taglia 60 impieghi nel settore informatico

RiorganizzazioneLa Posta taglia 60 impieghi nel settore informatico