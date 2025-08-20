  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bagno di sangue Neuchâtel, tre persone trovate morte a Corcelles, arrestato un sospettato

SDA

20.8.2025 - 07:58

A Corcelles stanotte era in corso un'ampia operazione di polizia. (immagine simbolica)
A Corcelles stanotte era in corso un'ampia operazione di polizia. (immagine simbolica)
Keystone

Tre persone sono state trovate morte ieri sera, martedì, in un appartamento a Corcelles (NE), ha riferito la polizia cantonale in un comunicato diffuso nella notte. Un sospetto, ferito dai colpi sparati dagli agenti, è stato arrestato.

Keystone-SDA

20.08.2025, 07:58

20.08.2025, 08:03

È in corso un'ampia operazione di polizia, ha dichiarato stanotte il portavoce della polizia Georges-André Lozouet all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Una strada è stata chiusa per le indagini.

La polizia ipotizza un triplice omicidio, ha aggiunto Lozouet. Il sospettato ferito è stato portato in ospedale.

Stando al portavoce, ulteriori informazioni saranno rese note dal pubblico ministero e dalla polizia alle 10.00 a Neuchâtel.

I più letti

La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera
Neuchâtel, tre persone trovate morte a Corcelles, arrestato un sospettato

Altre notizie

Incidenti in montagna. Obvaldo: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

Incidenti in montagnaObvaldo: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

Sport estremi. Si schianta con tuta alare ai piedi dell'Eiger, muore 58enne americano

Sport estremiSi schianta con tuta alare ai piedi dell'Eiger, muore 58enne americano

Svizzera. Esplodono i costi della Psicoterapia dopo la riforma

SvizzeraEsplodono i costi della Psicoterapia dopo la riforma