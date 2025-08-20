Neuchâtel, tre persone trovate morte a Corcelles, arrestato un sospettato

A Corcelles stanotte era in corso un'ampia operazione di polizia. (immagine simbolica) Keystone

Tre persone sono state trovate morte ieri sera, martedì, in un appartamento a Corcelles (NE), ha riferito la polizia cantonale in un comunicato diffuso nella notte. Un sospetto, ferito dai colpi sparati dagli agenti, è stato arrestato.

Keystone-SDA SDA

È in corso un'ampia operazione di polizia, ha dichiarato stanotte il portavoce della polizia Georges-André Lozouet all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Una strada è stata chiusa per le indagini.

La polizia ipotizza un triplice omicidio, ha aggiunto Lozouet. Il sospettato ferito è stato portato in ospedale.

Stando al portavoce, ulteriori informazioni saranno rese note dal pubblico ministero e dalla polizia alle 10.00 a Neuchâtel.