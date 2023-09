La successione del consigliere di Stato dimissionario Laurent Kurth sarà combattuta. Keystone

Un terzo candidato si lancia nella corsa alla successione del consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth (PS). Si tratta di Thomas Wroblevski, che milita in favore del riconoscimento del voto bianco. L'elezione suppletiva si terrà il 26 novembre.

L'informazione rivelata oggi dalla radio locale RTN è stata confermata all'agenzia Keystone-ATS dallo stesso Wroblevski.

La sua candidatura si aggiunge a quella del socialista Frédéric Mairy, già presentatosi nell'aprile 2021 e dato per favorito, e a quella di Jean-Luc Pieren, un ex UDC passato al Partito federalista europeo, che è anche candidato per un seggio al Consiglio degli Stati il 22 ottobre.

In caso di elezione, Wroblevski si impegna a dare subito le dimissioni. Se è in corsa, è soltanto per far avanzare l'idea di una riforma della legge cantonale sui diritti politici, affinché le schede bianche vengano prese in considerazione durante le elezioni e le votazioni.

L'obiettivo è di meglio tener conto del forte tasso di astenuti constatato da anni in Svizzera.

Il 55enne Kurth aveva annunciato a fine agosto le sue dimissioni per la fine di febbraio 2024 dopo oltre undici anni in Governo.

Per la sua successione il Partito socialista cantonale ha designato il 9 settembre all'unanimità Mairy, municipale di Val-de-Travers e presidente dell'Associazione dei comuni neocastellani. Eventuali altri candidati possono ancora farsi avanti fino al 2 ottobre.

ats