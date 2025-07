Se si sospetta un colpo di calore o un'insolazione: per prima cosa allontanarsi dal sole e raffreddare la testa. Immagine: Christin Klose/dpa-tmn

Vertigini, collasso circolatorio o colpo di sole: il caldo estremo di questi giorni sta travolgendo molte persone. I bambini e gli anziani sono particolarmente a rischio, ma non solo loro devo prestare attenzione. La situazione per il momento comunque è sotto controllo.

Redazione blue News Petar Marjanović

Vertigini, mal di testa e la sensazione di essere completamente esausti: molte persone conoscono questa sensazione fin troppo bene durante questi giorni di canicola.

Il caldo costante sta veramente stancando le persone. Anche gli ospedali svizzeri se ne accorgono chiaramente: non appena il termometro supera i 30 gradi per diversi giorni, le emergenze legate all'aumento della temperatura diventano più frequenti.

Lo conferma un'indagine condotta in diverse cliniche. Beat Lehmann, vice primario dell'Inselspital di Berna, riferisce: «Vediamo molti pazienti con problemi circolatori causati dall'attuale ondata di caldo».

La buona notizia è che la maggior parte di loro può essere stabilizzata rapidamente. E non c'è ancora una vera e propria crisi. «Dopo periodi di caldo così brevi, non è ancora possibile stabilire correlazioni statistiche tra caldo e ricoveri», spiega Lehmann.

Problemi circolatori e disidratazione sono cause comuni

La situazione è rilassata, ma allo stesso tempo tesa. All'Ospedale Universitario di Basilea, i medici parlano di emergenze individuali. La maggior parte di esse è dovuta a disidratazione, colpo di calore o problemi cardiovascolari, afferma la portavoce Caroline Johnson.

Gli anziani vengono colti di sorpresa più spesso, ma anche i giovani finiscono in emergenza, soprattutto dopo un'intensa attività sportiva nel caldo di mezzogiorno.

La situazione è simile all'Ospedale della città di Zurigo. «Abbiamo registrato un leggero aumento dei ricoveri dovuti al caldo», afferma la portavoce Maria Rodriguez. Sorprendentemente, il problema riguarda soprattutto gli sportivi e meno gli anziani. Al momento l'ospedale non raccoglie dati precisi.

I bambini sono particolarmente a rischio

I pediatri, nel frattempo, sono più attenti: «Attualmente stiamo assistendo a un aumento dei pazienti con scottature, colpi di sole o la cosiddetta "influenza estiva" al pronto soccorso», spiega Deborah Wallrabenstein dell'Ospedale universitario e pediatrico di Basilea a «BZ Basel». La situazione non è allarmante, ma «chiaramente evidente».

Particolarmente critica la situazione con i neonati, che sono estremamente sensibili al calore. Il loro corpo non è ancora in grado di regolare correttamente la temperatura. «I neonati non hanno ancora un sistema di termoregolazione completamente sviluppato e dipendono dagli adulti che li raffreddano e danno loro da bere», conferma il medico d'urgenza Lehmann.

Le città puntano sulla prevenzione

Zurigo e Basilea stanno prendendo provvedimenti per proteggere i gruppi a rischio. A Zurigo, i servizi sanitari organizzano visite domiciliari gratuite per gli anziani. Basilea ha istituito una linea telefonica dedicata al caldo, gestita da Pro Senectute.

Ogni giorno arrivano dalle cinque alle dieci chiamate, riferisce il medico Michael Harr. La maggior parte di esse riguarda vertigini, mal di testa o incertezze su come affrontare il caldo. «Un tempo periodi di caldo così prolungati non erano così frequenti. Gli anziani non sanno sempre come affrontarli».

L'esperto Lehmann lancia un appello: «In caso di temperature estreme, dovremmo controllare regolarmente le persone anziane o più deboli e assicurarci che bevano acqua a sufficienza e si mantengano fresche».