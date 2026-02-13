Con la Legge contro la violenza domestica il Canton Grigioni vuole mandare un segnale chiaro, ovvero che nella nostra società non vi è spazio per la violenza e che essa viene prevenuta e combattuta. (immagine simbolica)

Il Governo grigionese ha presentato come vuole combattere la violenza domestica. «Per migliorare la prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere viene creata una raccolta di dati cantonale. Essa serve a individuare precocemente gli sviluppi e a dedurne misure orientate alle necessità», si legge in un comunicato, in cui viene sottolineato che i dati rimarranno anonimi.

Nel 2025 nel Canton Grigioni sono stati registrati 260 reati legati alla violenza domestica. L'anno prima l'Aiuto alle vittime dei Grigioni ha fornito assistenza a 393 vittime.

La legge si basa sulla definizione contenuta nella Convenzione di Istanbul e tiene conto della violenza all'interno di relazioni di coppia esistenti o passate nonché all'interno di relazioni familiari.

Nel testo verrà ancorata la collaborazione interdisciplinare tra tutti i servizi coinvolti. Un elemento definito «fondamentale». Il disegno normativo vuole anche rafforzare le misure di prevenzione tramite campagne di sensibilizzazione, progetti di prevenzione rivolti a bambini e adolescenti o opuscoli informativi. Con queste misure il Governo retico vuole mandare «un chiaro segnale del fatto che nella nostra società non vi è spazio per la violenza e che essa viene prevenuta e combattuta in modo mirato».