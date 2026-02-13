Il Canton Grigioni sta conducendo degli esperimenti per rendere le viti più resistenti al cambiamento climatico a lungo termine. In particolare, sta studiando il comportamento dei portainnesti di fronte a eventi meteorologici estremi come la siccità.

Attualmente nei Grigioni la vigna viene coltivata solo in tre regioni: nella Signoria grigionese, nel Moesano e in Valposchiavo. Nella foto una vigna a Fläsch. (immagine d'archivio)

Secondo il commissario cantonale per la viticoltura, Walter Fromm, a lungo termine nuovi aspetti stanno assumendo sempre maggiore importanza. Tra questi, l'impiego di varietà più resistenti alla siccità, una gestione del terreno adattata e la scelta di vitigni adatti al territorio.

Su una superficie di venti are, il Canton Grigioni sta testando venti diverse varietà resistenti alla siccità, innestate su Pinot noir. «L'obiettivo di questo esperimento è valutare la loro idoneità alle condizioni climatiche del Grigioni», ha spiegato Fromm a Keystone-ATS.

Si tratta di studiare il comportamento di ciascuna varietà di fronte a diversi estremi climatici, in particolare la siccità e il caldo, nonché sul tipo di terreno locale, in termini di crescita, resa, bilancio idrico e qualità dell'uva.