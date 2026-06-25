Libera circolazione Nel 2025 i cittadini europei in Svizzera erano in numero inferiore

Immigrazione e mercato del lavoro: un binomio indissolubile.

Nel 2025 i cittadini europei in Svizzera erano in numero inferiore: il saldo migratorio UE/AELS si è attestato a 50'900 persone, in calo rispetto agli ultimi tre anni. Lo indica oggi la SECO, precisando che il numero di frontalieri è invece aumentato.