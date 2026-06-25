Libera circolazione
Nel 2025 i cittadini europei in Svizzera erano in numero inferiore
Immigrazione e mercato del lavoro: un binomio indissolubile.
Keystone
Nel 2025 i cittadini europei in Svizzera erano in numero inferiore: il saldo migratorio UE/AELS si è attestato a 50'900 persone, in calo rispetto agli ultimi tre anni. Lo indica oggi la SECO, precisando che il numero di frontalieri è invece aumentato.
Questo risultato rimane comunque superiore alla media storica, indica oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) presentando il 22esimo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE.
Mantenere l'immigrazione il più possibile vicina alle esigenze del mercato del lavoro è fondamentale nell'ottica del calo demografico in Svizzera, si legge nel rapporto. Negli ultimi 15 anni, la manodopera straniera ha generato una crescita annua media del volume di lavoro di circa lo 0,8%.
Il rapporto esce a una decina di giorni dal rifiuto alle urne dell'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!». La proposta esigeva la disdetta dell'accordo di libera circolazione nel caso in cui la popolazione in Svizzera fosse diventata troppo numerosa.