Già partito il toto nomi? Nel 2027 Christian Vitta non si ricandida per il Consiglio di Stato ticinese

Dopo tre legislature Christian Vitta ha deciso di non ricandidarsi per un quarto mandato. Lo ha annunciato lui stesso durante il Comitato cantonale del PLRT a Sementina. Lo ha riferito in diretta l'inviato della RSI durante il telegiornale.